Labe v Drážďanech dál stoupá, na povodňovou vlnu se chystá i Vratislav

Labe v Drážďanech v posledních dnech pomalu, ale setrvale stoupá. Třetí stupeň, kterého dosáhla řeka ve středu krátce před osmou hodinou ranní, znamená, že by voda mohla zaplavit zastavěné pozemky, silnice a železniční tratě.

Běžný stav hladiny je v saské metropoli 1,5 metru. Kulminovat by tu měla řeka v noci na čtvrtek, a to zhruba na 6,2 metru. Při povodních v roce 2002 dosáhlo Labe v Drážďanech 9,4 metru.

Třetí povodňový stupeň v Sasku nadále platí v Schöně u hranic s Českem, zde se kulminace očekává rovněž v noci na čtvrtek, a to na 6,77 metru. Různé stupně varování před povodní platí po celé délce toku Labe v Sasku, tedy i v Riese a Torgavě. V Sasku-Anhaltsku, kam řeka dál teče, byl zatím první stupeň varování vyhlášen ve Wittenbergu, který leží jihovýchodně od zemské metropole Magdeburku.

Na Lužické Nise na německo-polské hranici se situace uklidnila, žádná z měřicích stanic v Sasku už nehlásí hodnoty odpovídající zvýšenému povodňovému nebezpečí. Povodňová vlna se tu přesunula dál na sever do Braniborska, které se nyní připravuje – stejně jako polské město Vratislav – na povodňovou vlnu z Odry. Ta rovněž tvoří část hranice Polska a Německa a Lužická Nisa se do ní vlévá.

„Doufáme v to nejlepší, ale připravujeme se na to nejhorší,“ řekl k povodňové situace braniborský zemský premiér Dietmar Woidke. Tuto spolkovou zemi čekají v neděli volby.

Hladina řek opadá také na jihovýchodě Bavorska, kde od neděle do úterý vydatně pršelo. V Pasově, který se připravoval na velkou vodu, kleslo varování ze třetího na druhý povodňový stupeň. Hladina Dunaje a většiny dalších řek, jež se do něj vlévají, klesá. Výjimkou je Isar, na kterém platí v současnosti třetí povodňový stupeň v dolnobavorské metropoli Landshutu.

Přípravy ve Vratislavi

V Polsku už záplavy v předchozích dnech na jihu země zpustošily řadu vesnic a městeček a podle úřadů si vyžádaly sedm lidských životů. Nyní povodňové vlny čekají v Olawě, Vratislavi a jinde.

„Olawou prochází povodňová vlna, činnost služeb včetně hasičů a vojsk územní obrany se soustředí na zabezpečení (protipovodňových) hrází,“ řekl podle agentury PAP Michal Wójtowicz z místního hasičského sboru. Do zabezpečování hrází se podle něj zapojili i obyvatelé. Na některých místech se objevily průsaky, které se utěsňují pytli s pískem.

Povodňová vlna je podle starosty Olawy Tomasze Frischmanna nižší, než se čekalo, ale může být delší a protékat městem delší dobu, napsal deník Rzeczpospolita. Asi třicetitisícovým městem protékají dvě řeky – stejnojmenný tok a Odra. Olawa se nachází asi tři desítky kilometrů od Vratislavi, která se na příchod velké vlny chystá.

V Rakousku se situace zlepšuje

Rakouští meteorologové očekávají ve středu občasné přeháňky, velké a vytrvalé deště by ale Rakousko neměly zasáhnout nejméně do víkendu, píší místní média. Záchranné složky jsou stále v pohotovosti a pokračují v odstraňování následků záplav, a to zejména v Dolních Rakousích, kde kvůli velké vodě zemřelo šest lidí.

Od středy se v celém Rakousku vrací k normálnímu provozu školy, v úterých jich byla téměř stovka zavřena ve spolkové zemi Dolní Rakousy. Uzavřeny ale zůstávají některé části silnic, včetně úseků na rychlostní silnici S3, která vede k hranicím s Českem, uvedl ráno rakouský automotoklub ÖAMTC.

Vysoká hladina Dunaje v Bratislavě

Hladina Dunaje v Bratislavě, která podle dřívějších informací slovenských úřadů kulminovala v úterý, se i ráno držela na vysoké úrovni. Řeka Morava ve své horní části slovenského úseku již klesla. Obě řeky na Slovensku nadále dosahují třetího stupně povodňové aktivity, vyplývá z údajů slovenských meteorologů.

Dunaj ve slovenské metropoli ráno dosáhl výšky 967 centimetrů, v noci byl až na 983 centimetrech. Ještě na začátku minulého týdne, tedy před vydatnými srážkami na Slovensku a v okolních zemích, dosahoval jen zhruba tří metrů. Hladina evropského veletoku by podle posledního odhadu slovenských meteorologů měla výrazně klesat až ve čtvrtek.

Řeka Morava v Kopčanech na západě Slovenska byla ráno na 586 centimetrech, v pondělí a v úterý přesahovala úroveň šesti metrů. U Bratislavy se pak nadále držela nad osmi metry.

Vydatné srážky, které zasáhly Slovensko minulý týden, způsobily lokální záplavy v západní i severozápadní části země. Příval vody zkomplikoval situaci také na okraji Bratislavy a vodohospodáři postavili ve městě mobilní protipovodňové zábrany. Ty pomohly zvládnout velkou vodu už v roce 2013, kdy hladina Dunaje v Bratislavě vystoupala na rekordních 10,3 metru.

16. září 2024