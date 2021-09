Je to jako zvuk startujícího letadla, popisuje Čech erupci sopky na Kanárech

„Viděli jsme dým a slyšeli hluk. Jako když startuje letadlo. Není to úplně příjemné, ale strach jsem neměl, spíš jsem byl překvapený. K erupci to nějaký čas směřovalo, od minulé soboty se odehrálo docela dost otřesů,“ říká pro iDNES.cz Libor Tomek, který na ostrově La Palma žije asi tři roky.

Otřesy označuje za varování. „Byly ve velmi malé hloubce, třeba jen sto metrů pod zemí. Bylo už jen otázkou času, kdy k tomu dojde,“ pokračuje. Na ostrově La Palma pronajímá turistům prázdninové domy.

Odhaduje, že se tam nyní nachází jen zhruba pětadvacet Čechů, a podle jeho informací jsou všichni v pořádku. „La Palma je mezi Čechy velmi málo známá, cestovky je vozí jen na větší ostrovy,“ vysvětluje s tím, že sem jezdí lidé především na vlastní pěst.

Popisuje, že situace je kromě postižených oblastí už naprosto bezproblémová. Totéž říká i Josef Glos, který je zde na dovolené. „Vše se odehrává na západní straně. Život ve zbylé části ostrova je bez viditelných změn. Neznámí lidé často upozorňují nás cizince, abychom se místu erupce vyhýbali,“ napsal redakci.



„Vulkán je vidět a slyšet už z dálky. Všude policie, hasiči a lidi z národního parku,“ dodal s tím, že mu erupce v pohoří Cumbra Vieja pouze narušila plán výletů, protože se nedostane do tamního národního parku. Silnice jsou uzavřené.

Lidé si lávu fotili, ministryně mluvila o turismu

To Tomek objasňuje slovy, že se lidé hojně vydávali přímo k sopce, aby si scenérii vyfotili. „Silnice se pak ucpávaly, což kvůli evakuaci nebylo moc dobré,“ říká. Také server 20minutos.es citoval šéfa jedné trajektové společnosti, podle nějž narostla poptávka po cestách na ostrov.

Kritiku si v této souvislosti vysloužila španělská ministryně průmyslu, obchodu a cestovního ruchu Reyes Marotová, která událost označila za „nádhernou přírodní podívanou“. Řekla, že ostrov zůstává turistům dál otevřený a že tato událost může být i reklamou pro cestovní ruch v příštích týdnech a měsících. Později svá slova mírnila.



Oběti ani zranění podle všeho na ostrově neevidují, škody však budou značné. Podle starosty obce El Paso Sergia Rodrígueze bylo zničeno nejméně dvacet domů. Celkem zatím místní úřady odhadly, že láva zničila asi stovku budov. Už během noci úřady evakuovaly na pět tisíc lidí.

Podnikatel Tomek tamní úřady chválí. „Zhruba od středy úřady hodně informovaly, co dělat v případě silnějších otřesů. V každém z postižených okresů také stanovily místo, kam se mají lidé shromáždit pro případnou evakuaci. Informace byly i na sociálních sítích. Myslím, že se jim to povedlo a všechno zafungovalo,“ míní.

Podotýká, že nepohyblivé občany a zvířata začaly úřady odvážet ještě před samotnou erupcí. „Lidé, kteří neměli kam jít, jsou teď ubytovaní v bývalých kasárnách. Včera přiletěl také španělský předseda vlády Pedro Sánchez, který řekl, že se jim vláda bude snažit pomoct co nejvíc a co nejdřív. Ale myslím si, že bude potřeba počkat, až erupce skončí,“ dodává.

Rozhlas Cadena SER informoval o zhruba čtyřech stovkách lidí, které ubytovali na ostrově Tenerife. Podle Tomka se také okamžitě vzedmula vlna solidarity mezi obyvateli ostatních částí ostrova La Palma.

„Na sociálních sítích se objevily nabídky ubytování a pomoci s péčí o zvířata, nabídky materiální nebo finanční pomoci, oblečení a dalších věcí. Rozjelo se to okamžitě a dost silně,“ vypráví.

La Palma zažívá erupci sopky poprvé po půlstoletí. Televize RTVE zveřejnila na svých stránkách audionahrávku z místa vzdáleného asi dva kilometry od tekoucí lávy, na níž je postup lávy slyšet. Reportér, na něhož padal při reportáži popílek ze sopky, uvedl, že místní v noci strachem nespali, ač nejsou bezprostředně ohroženi.

„V sousedství máme lidi, kteří si pamatují poslední erupci před padesáti lety, a ti říkají, že se jim to připomnělo. Ta nálada a to překvapení, že k tomu došlo. Ale vesměs jsou v klidu, protože už taky vědí, co je čeká,“ říká však Tomek.



Ze sopky stále vytéká láva, která se valí několika proudy a směřuje k západnímu pobřeží rychlostí asi 700 metrů za hodinu. Někteří experti citovaní místními médii vyjádřili obavy z kontaminace podzemních vod a vzduchu toxickými plyny a také ze střetu horké lávy s mořskou vodou, čímž se do vzduchu uvolní obrovské množství páry i nebezpečné plyny.