Probudí se La Niña? Spíš ano, a přinese Evropě chladnější zimu

Šance, že se od listopadu do ledna objeví klimatický jev La Niña, je 83 procent. Ještě před měsícem to přitom bylo jen 74 procent, uvedlo americké Centrum pro klimatické předpovědi. Tento jev může zapříčinit sucho v Kalifornii, Brazílii a Argentině, přinést mohutné deštěm do Indonésie a Austrálie – a z našeho pohledu především chladné počasí do Evropy.

Jev La Niña: Je oceánský a atmosférický jev, který je chladnějším protějšek k jevu El Niño. Název pochází ze španělštiny a v překladu znamená „holčička“. Jev se vyznačuje poklesem teploty povrchových vod v oblasti východního rovníkového Tichého oceánu o 3 až 5 °C a obvykle trvá minimálně pět měsíců.

„Na zimu se předpovídá mírný jev La Niña, který obecně znamená nižší než obvyklé teploty v západní Evropě, takže očekáváme, že v listopadu a prosinci se objeví chladnější období,“ uvedl Andrew Pedrini, meteorolog společnosti Atmospheric G2.

Podle Matthewa Drosse ze společnosti Maxar Technologies by La Niña mohla také omezit rychlost větru na začátku zimy, což by mělo dopad na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

„Předpokládá se, že toto období bude teplejší než desetiletý a třicetiletý normál, ale chladnější než loni,“ uvedl Matthew Dross, meteorolog společnosti Maxar.

Série mírných zim pomohla Evropě překonat energetickou krizi v době, kdy se zbavuje závislosti na ruském plynu.