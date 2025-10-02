Letadlo na ranveji v New Yorku křídlem vysklilo kokpit druhého, letuška je zraněná

Podle prohlášení společnosti Delta Air Lines nebyl zraněn žádný cestující.
Křídlo letounu letu 5155 společnosti Enedeavor Air letícího do Roanoke ve Virginii podle New York Post narazilo do trupu letu 5057 stejné společnosti, který přiletěl kolem 22. hodiny z Charlotte v Severní Karolíně. Na palubě obou letadel bylo dohromady 85 cestujících.
„Jejich pravé křídlo nám zasáhlo nos a kokpit, máme poškozené čelní sklo a některá z oken,“ cituje stanice ABC News audio z řízení letového provozu.
Fotografie a videa zveřejněná na sociálních sítích zachycují vozidla záchranářů, další fotky ukazovaly viditelně promáčklou část letounu u kokpitu.
|
Vrtulník se srazil s letadlem, zemřelo 64 lidí. Trump: Temná noc ve Washingtonu
Deník cituje producenta společnosti CBS News Joeyho Annunziata, který v jednom z letadel seděl. Ten popisoval chaos na palubě. „Nevím, zda jsme narazili my, nebo oni do nás, ale bylo to hrozné,“ uvedl ve videu, jež natočil ze svého místa v letadle.
Podle úřadů neměl incident na provoz na letišti La Guardia dopad.