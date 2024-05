Odbrzděná dodávka se zmrzlinou vjela do davu dětí, několik je vážně zraněných

Na západě Kyrgyzstánu najela během kulturní akce do davu desítek dětí ve věku od 9 do 16 let zmrzlinářská dodávka, jíž se uvolnily brzdy. Osmnáct dětí skončilo v nemocnici, z toho sedm na jednotce intenzivní péče a tři v kritickém stavu.