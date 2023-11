Narovnáme vlny, přidáme prut. Kyrgyzstán se dohaduje o změně státní vlajky

Návrh předložili předseda parlamentu Nurlanbek Šakijev a poslanec Ulan Primov. Zákonodárci navrhují změnit podobu 40 paprsků slunce na vlajce středoasijského státu z vlnících se na rovné.

Politici chtějí také přidat jeden prut do tunduku, kostry tradiční kyrgyzské jurty zobrazené ve slunci na vlajce. Nyní je na vlajce tunduk se třemi pruty. To se podle Šakijeva ale musí změnit, protože čtyři pruty v tunduku byly v jurtách zámožných Kyrgyzů, zatímco tři u chudých.

Kyrgyzstan got a new flag. Many folks prefer the old one. What do you think? pic.twitter.com/DFnXbxTtMM