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První mrakodrap v Kyrgyzstánu! Země zažívá rozmach, pomáhá jí Putinova válka

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  19:22
Kyrgyzské hlavní město Biškek (25. srpna 2026)

Kyrgyzské hlavní město Biškek (25. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Kyrgyzské hlavní město Biškek (25. srpna 2026)
Trh v kyrgyzském hlavním městě Biškeku (15. dubna 2026)
Taneční festival Noc valčíku v kyrgyzském hlavním městě Biškeku (29. dubna 2026)
Kyrgyzské hlavní město Biškek (28. srpna 2026)
40 fotografií
Hlavním městem Biškekem zní obvyklý ruch stavby a siluetu města postupně zaplňuje jedna nová budova za druhou. Kyrgyzstánu se daří, jeho ekonomika v posledním roce vyrostla o 11 procent. Jedním z důvodů je válka na Ukrajině, byť se to příliš nelíbí ani Evropě, ani Rusku ani samotnému Kyrgyzstánu. Právě přes něj totiž do Ruska míří jinak nedostupné zboží.

Když kyrgyzský premiér Adylbek Kasymalijev na jaře dával rozhovor americkým novinářům, vyšel na balkon své kanceláře. Mohutná budova ze šedého betonu a skla je národní obdobou Bílého domu. Stojí na úpatí hor v Biškeku a otevřela se před dvěma lety. A nikoliv jako jediná. Kolem vyrůstá nová vládní čtvrť včetně daňového úřadu a státního zastupitelství. Naproti přes ulici vznikají další ministerstva.

„V tuto chvíli je naší jedinou cestou růst. V příštím desetiletí plánujeme neustálý růst,“ pochlubil se předseda kabinetu. Zdůraznil přitom, že za rostoucí ekonomikou Kyrgyzstánu není pouze „reexportní“ obchod, ale také zvýšená průmyslová výroba a úspěchy vlády při výběru daní.

Že se této středoasijské zemi daří, je znát i na dalších stavbách. Nové mrakodrapy postupně mění tvář hornatého státu s přibližně sedmi miliony obyvatel. „První mrakodrap v Kyrgyzstánu, v celé kyrgyzské historii,“ žertuje developer Mirlan Akžigitov ze společnosti Royal. Na vrchol modelu sedmadvacetipatrové luxusní Royal Tower usadil helikoptéru.

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V současnosti má rozestavěných ještě čtyřiadvacet dalších projektů a ve zmíněném luxusním penthousu hodlá i sám bydlet. Hotovo bude ještě letos. Jedním z hlavních motorů rozmachu Kyrgyzstánu, jehož ekonomika loni vzrostla o 11 procent, je přitom vzdálená válka na Ukrajině.

Kyrgyzstán se v posledních letech stal klíčovou tranzitní zemí pro dovoz zboží do Ruska. A to nejen z Evropy, kde přímý obchod blokují protiruské sankce, ale také z Číny. Automobily, elektronika či zařízení s civilním i vojenským využitím procházejí právě přes tuto postsovětskou republiku, stejně jako platby za zboží.

Vývoz z Evropské unie do Kyrgyzstánu například loni činil asi 2,5 miliardy dolarů, což je osmkrát více než v roce 2021. Vrchol v tomto ohledu nastal v roce 2023, kdy byl objem exportu 3,1 miliardy dolarů. Velkou část tvoří běžné spotřební zboží evropských značek, jež nakupují Rusové, kteří ho už doma neseženou.

Kyrgyzské hlavní město Biškek (25. srpna 2026)
Kyrgyzské hlavní město Biškek (25. srpna 2026)
Trh v kyrgyzském hlavním městě Biškeku (15. dubna 2026)
Taneční festival Noc valčíku v kyrgyzském hlavním městě Biškeku (29. dubna 2026)
Kyrgyzské hlavní město Biškek (28. srpna 2026)
40 fotografií

Některé výrobky se však dají využít i ve válce. Kyrgyzstán například v roce 2024 dovezl z Evropské unie téměř patnáctinásobek objemu praček ve srovnání s rokem 2021. Informace, že ruská armáda demontuje počítačové čipy z domácích spotřebičů a dává je do vojenské techniky, ve své době šířila i americká vláda.

Podle kyrgyzského premiéra dodavatelé někdy tvrdí, že zboží míří do Kyrgyzstánu, alespoň na papíře. Tyto výrobky se však na jeho území vůbec nepodívají a rovnou zamíří do Ruska. Šéf vlády si stěžuje, že unijní úřady trestají jeho zemi namísto vlastních firem. „Někdy máte pocit, že jejich hlavním cílem je prodat a pak z toho vinit Kyrgyzstán.“

Asijská rozvojová banka připisuje 30 až 40 procent růstu kyrgyzské ekonomiky za poslední čtyři roky právě aktivitám v oblasti „reexportu“. Zboží vyvážené z Kyrgyzstánu do Ruska nepodléhá clům, protože obě země patří mezi členy společné celní unie. K rozkvětu země nicméně přispěl i prudký nárůst ceny zlata, které je jejím hlavním vývozním artiklem.

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Prosperuje rovněž sektor kryptoměn a financí či stavebnictví. V hlavním městě je tak neustále slyšet zvuk vrtaček a kladiv. Siluetu metropole dokreslují stavební jeřáby. Nejen v Biškeku, ale i v dalších částech země se opravují silnice, stavějí letiště, stadiony či vládní komplexy. Buduje se také nová železnice spojující Čínu s Uzbekistánem, podotkl premiér.

Průvodním jevem bohatnutí kyrgyzské společnosti je mimochodem i to, že se na těchto stavbách začínají objevovat dělníci z jižní Asie. Sami Kyrgyzové byli přitom léta zvyklí pracovat v zahraničí a vydělané peníze posílat domů. „Panuje tu pocit, že ekonomika roste. Je to jako vlna a člověk se na ní chce svézt,“ líčí podnikatel Čingyz Alkanov, který za Biškekem buduje obrovské logistické centrum.

Rychlý růst v Kyrgyzstánu ovšem také vyvolává obavy z budoucnosti. I Mezinárodní měnový fond ostatně varuje, že se ekonomika přehřívá. Inflace se v Kyrgyzstánu pohybuje kolem 11 procent. To znamená, že zejména lidé s nízkými příjmy z nedávného ekonomického rozmachu nic neměli. Naopak se potýkají s rostoucími cenami potravin či nájmů. Někteří dokonce zchudli.

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„Veškerý růst a zisky míří k poměrně úzké skupině lidí: k těm, kteří působí ve finančnictví, stavebnictví, logistice, a k lidem napojeným na stát. Objevili se tu zbohatlíci, kteří mají blízko k moci,“ říká kyrgyzský ekonom Azamat Akenejev. Ti, kteří si našetřili nějaké peníze navíc, je často investují do nemovitostí.

Například developer Akžigitov popisuje, že kupující obvykle složí zálohu na byt ve výši kolem 20 procent a zbytek se snaží splatit během následujících dvou až tří let. Jeho firma přitom přijímá i „naturálie“. Místo peněz je tak onou zálohou třeba auto nebo stádo dobytka. Akžigitov ovšem míní, že v současnosti je země na vrcholu, ze kterého začne pomalu padat. I prodeje bytů už podle něj zpomalují.

Na vlně se dosud veze také kyrgyzský vůdce Sadyr Žaparov. Díky úspěchům své země boduje u občanů, což ho ještě silněji ponouklo k tvrdým represím vůči nezávislým médiím, opozici i občanské společnosti. Zavedl nicméně i různé změny ve výběru daní a cel, což podle listu The New York Times dál podněcuje růst ekonomiky. Prezident letos například prohlásil, že se příjmy z daní od roku 2020 zvedly čtyřnásobně a výnosy z cel šestinásobně.

Kvůli tomuto všemu se však Kyrgyzstán ocitá tak trochu v kleštích. Mnohé země Západu už na jeho firmy a další subjekty uvalily sankce za napomáhání válce na Ukrajině a zakročit proti nelegálnímu importu se snaží i Moskva. Té totiž vadí výpadky v příjmu daní. Válka je čím dál dražší.

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Premiér Kasymalijev k tomu říká, že Kyrgyzstán „velmi přísně kontroluje“ zboží, na které Evropská unie, Velká Británie a Spojené státy uvalily sankce. Firmy, na něž západní úřady upozornily, jsou podle premiéra zavírány. Asi 80 procent Kyrgyzů však i dnes mluví rusky a více než 500 tisíc kyrgyzských občanů v Rusku pracuje, byť toto číslo v poslední době klesá. Ještě v roce 2022 tam za prací odjelo zhruba o 350 tisíc lidí víc, upozornil i portál The Diplomat.

„Rusko nepřestalo být dominantní destinací pro kyrgyzské pracovníky, ale měnící se rozsah migrace naznačuje, že migrační systém dlouhodobě založený na Rusku prochází širší transformací,“ napsal s tím, že kromě řady jiných problémů se Kyrgyzové v Rusku setkávají i s tím, co je dnes pro ruskou válečnou mašinerii typické: Snaží se je zatáhnout na frontu. S ohledem na panující nejistotu tak místo mužů míří do Ruska spíše ženy.

Kyrgyzstán je závislý na Rusku, pokud jde o ropu, plyn, železo, dřevo, paliva a maziva, poznamenal dále předseda vlády. „Jsme zcela závislí na Ruské federaci. Proto budou naše hospodářské vztahy pokračovat. Rádi bychom, aby se to nemíchalo s politikou,“ dodal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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