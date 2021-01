Z vězení do čela země: Kyrgyzstán povede člověk s pověstí mučedníka

Svůj hlas mu podle v pondělí dostupných výsledků dalo téměř 80 procent voličů. Jeho drtivá výhra ale klid středoasijské zemi zřejmě nepřinese – další revoluční vývoj jí předpovídají opozice i nezávislí pozorovatelé.

Prudký vzestup 52letého Žaparova byl pro mnohé krajně nečekaným – ještě před třemi lety se jméno někdejšího poslance, který se kvůli trestnímu stíhání uchýlil do exilu, neobjevilo v jediném průzkumu veřejného mínění. Už tehdy se přitom chtěl ucházet o prezidentský úřad, což byl také důvod, proč se do vlasti nakonec vrátil. Když pak skončil za mřížemi, odůvodňoval to strachem oponentů.