VIDEO: V Kyrgyzstánu se zhroutil ledovec, turista natáčel do poslední chvíle

„Právě jsme dosáhli vrcholu naší trasy. Vzdálil jsem se od své skupiny, abych si na útesu udělal pár fotek. V tu chvíli jsem za sebou uslyšel zvuky praskajícího ledu,“ popisuje Brit Shimmin nevídaný zážitek. Přesně v tento moment začal natáčet.

Ačkoliv to vypadá, že riskuje zásah hromadou kamení, ledu a sněhu, turista zdůrazňuje, že už si o pár minut dříve všiml úkrytu kousek od sebe. Nemělo tak prý smysl kamkoliv utíkat. „Ano, čekal jsem sice až do poslední sekundy, než jsem uhnul, a vím, že by bývalo bezpečnější, kdybych se schoval hned,“ pokračuje ve vyprávění.

„Uvědomuji si, že jsem hodně riskoval. Měl jsem pocit, že to mám pod kontrolou, nicméně když se přese mě začal valit sníh, setmělo se a dýchání bylo najednou těžší, pomyslel jsem si, že můžu zemřít,“ líčí muž. V kyrgyzských horách Ťan-šan byl spolu s devíti dalšími Brity, jedním Američanem a místním průvodcem.

Shimmin si byl prý v tu chvíli jistý, že ostatní jsou dál od padajícího ledovce a měli by být v pořádku. Pouze jedna žena si poranila koleno a na koni se musela dopravit do nemocnice. Další zase pak spadla z koně a utrpěla lehčí zranění.

„Za tím kamenem to bylo, jako byste se ocitli ve vánici. Ve chvíli, kdy už bylo po všem, mě naplno zasáhl nával adrenalinu,“ dodává ještě Brit. „Dostal jsem závrať. Celá skupina se smála a brečela radostí, že je naživu. Až později jsme si uvědomili, jaké štěstí jsme měli. Kdybychom šli ještě pět minut, byli bychom všichni mrtví,“ míní Shimmin.

Na své trase totiž později narazili na místo, které sníh a kameny zcela zavalily. Odtamtud už by se jim utéct zřejmě nepodařilo, a to i kdyby vyrazili hned. A navíc by na blížící se ledovec ani neviděli.