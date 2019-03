Protestovali proti příjezdu Putina. Kyrgyzské úřady je stíhají za rasismus

Až deset let za mřížemi hrozí manželskému páru, který byl ve středu zatčen před ruským velvyslanectvím v kyrgyzském hlavním městě při protestu proti návštěvě prezidenta Vladimira Putina. „Stíhají je za šíření rasové nenávisti. To je vážný zločin, za který si mohou odsedět až deset let ve vězení,“ řekl agentuře AFP advokát obviněných.