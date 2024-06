Sesuvy půdy v Kyrgyzstánu mají sedm obětí, pět z nich jsou děti

Že se stačí podívat, jestli nejsou pomačkané nebo nahnilé? Švédové nakupující jahody od stánkařů u silnic by si měli zkontrolovat ještě jednu věc – že jejich nákupem nepřispějí kriminálním gangům. Do...

Stres z války je žene do pekla. Ukrajinští vojáci začali propadat hazardu

Premium

Devět z deseti ukrajinských vojáků na frontě jsou prý gambleři. Stres z války je žene do pekla hazardních her. „Hodně vojáků hraje online velmi často. Je to opravdu návykové, dělá to každý druhý...