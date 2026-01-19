Kypr se zbavil Rusů. Počet turistů spadl k nule, rezidenti se stěhují pryč

Ještě před pěti lety žily na Kypru desítky tisíc Rusů a další velké množství ruských turistů na ostrov ve Středozemním moři každoročně dorazilo na dovolenou. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se ale situace dramaticky změnila, Kypr se postavil na stranu Kyjeva a ihned zavedl veškeré unijní sankce proti Moskvě.

Podle kyperského ministra zahraničí země v souvislosti s tím zmrazila přes 900 milionů eur (téměř 22 miliard korun) od ruských investičních firem a ukončila přes 40 000 ruských fiktivních, takzvaných prázdných společností, které měly na Kypru své sídlo.

Pláži Nissi u kyperského letoviska Ayia Napa, jedné z nejoblíbenějších turistických destinací na Kypru. (17. července 2022)
Cedule v řečtině, angličtině a ruštině lákající na lehátka a slunečníky k pronájmu na jedné z pláží na Kypru. (18. října 2025)
Turisté na pláži v Pafosu na Kypru. Navzdory absenci ruských turistů cestovní ruch na ostrově vzkvétá. (4. dubna 2023)
Turista prochází před instalací věnovanou projektu inteligentního cestovního ruchu na Kypru. (4. dubna 2023)
Počet ruských turistů, kteří na ostrov míří, se rovněž přiblížil nule, uvedl v rozhovoru s novináři ministr zahraničí Konstantinos Kombos.

„K lednu 2025 činila zmrazená aktiva 901 milionů eur od investičních firem, 307 milionů eur od poskytovatelů administrativních služeb a 90 milionů eur od jiných subjektů,“ řekl ministr.

Severní Kypr zažívá stavební boom. Odstartovaly ho hlavně ruské peníze

„Mezi lety 2018 a 2023 bylo ukončeno fungování celkem 42 728 fiktivních společností a uzavřeno 125 782 bankovních účtů,“ dodal Kombos, jehož země tento půlrok předsedá Radě EU. Hodnota ruských vkladů v kyperských bankách se mezi lety 2015 a 2024 snížila dokonce o rekordních 87 procent.

Podobný pokles se týká i turistického ruchu. Zatímco ještě v roce 2019 byli Rusové po Britech druhou nejpočetnější skupinou návštěvníků ostrova, nyní podle Kombose nepřijíždí již téměř nikdo.

Jak se žije ruským podnikatelům na Západě. Bojují s regulacemi i podezíravostí

Turistům situaci zkomplikoval i fakt, že Nikósie po vzoru ostatních členských států EU po začátku ruské války na Ukrajině zakázala komerční lety z Ruska, to znamená, že neexistuje přímý let mezi oběma zeměmi, a rovněž zavedla poplatek 80 eur za vízum.

Počet ruských občanů, kteří žijí trvale na Kypru, se rovněž snížil, i když nadále zůstává relativně vysoký. Zatímco v roce 2019 žilo na ostrově 120 000 až 150 000 Rusů, podle údajů z konce loňského roku jich je nyní okolo 40 000.

Celkem žije na Kypru na 200 000 cizinců, Rusové tak stále tvoří pětinu z nich, uvedlo kyperské ministerstvo vnitra.

Vtípek Macha a Šebestové do kouzelného sluchátka se stal na Kypru realitou

„Od prvního dne invaze stojíme po boku Ukrajiny, nyní během předsednictví jsme s ukrajinskou stranou v neustálém kontaktu,“ prohlásil ministr Kombos.

Zdůraznil rovněž blízké kontakty mezi současným kyperským prezidentem Nikosem Christodulidisem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten dorazil minulý týden i na slavnostní ceremonii při příležitosti zahájení kyperského předsednictví, která se v Nikósii konala.

Kypr podle šéfa kyperské diplomacie Ukrajině rozumí i vzhledem k tomu, že země má podobné zkušenosti. „Rovněž jsme se stali obětí okupace,“ uvedl Kombos.

Třetí největší ostrov ve Středozemním moři je rozdělený od turecké invaze z roku 1974, která byla reakcí na pokus o převrat nacionalistických kyperských Řeků usilujících o připojení ostrova k Řecku.

„Dekády nespravedlnosti musí skončit.“ Erdogan vyzval svět, aby uznal Severní Kypr

Mezinárodně uznávaná je jen řecká část ostrova, která je od roku 2004 členem Evropské unie, tureckou část uznává pouze Ankara. Severokyperská turecká republika kontroluje zhruba třetinu ostrova. Všechny dosavadní pokusy o vyřešení kyperské otázky byly neúspěšné a mírové rozhovory se ocitly ve slepé uličce v roce 2017.

