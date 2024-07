Půl století dlouhá křivda. Rozdělení Kypru ovlivnilo nejednu generaci

Centrální nákupní tepnu Ledra Street lemují pomerančovníky a před ostrým sluncem stíní trojúhelníkové plachty. Na ulici je rušno, lidé navštěvují přilehlé obchody, zpovzdálí zní harmonika a vzduchem se line vůně vodní dýmky, u které se odpoledne schází přátelé.

Po několika minutách cesty vás pak jedna z nejnavštěvovanějších ulic dovede až k velké betonové konstrukci u hraničního přechodu. Během kontroly, přičemž jedno okno je vyhrazeno přímo pro turecké Kypřany, předložíte doklad totožnosti řecké policii a můžete skrz neutrální území přejít k další kontrole, a to tentokrát té turecké. Poté se změní celková atmosféra města a váš zrak upoutají desítky stánků, kde vám prodejci začnou nabízet nejrůznější turecké delikatesy.

Na centrální nákupní tepně Ledra street můžete najít kavárny, obchody s rychlým občerstvením či suvenýry. (17. července 2024)

Turistu tento menší kulturní šok potěší. Obyvatelé Kypru ovšem mnohdy vnímají návštěvu jednoho z posledních rozdělených měst na světě s větším zármutkem, který jim oživí bolestivé vzpomínky.

„Nikdy jsem nebyla na okupované straně ostrova. Z místa, kde je barikáda a palác Ledra, je mi smutno. Při průchodu musíme prokázat svou identitu, abychom mohli vstoupit na místo, které je naše,“ říká na úvod studentka Aliki, která žije na jihu ostrova ve městě Limassol.

Nesmí se podle ní především zapomínat na to, že Severní Kypr uznává pouze Turecko (na severní části ostrovu se rozkládá mezinárodním společenstvím izolovaná Severokyperská turecká republika, pozn.red.). „Kyperští Řekové totiž neuznávají, že okupovaná část patří Turecku. To však neznamená, že když tam půjdeme, je to špatně. Naopak. My na naše místa nezapomínáme,“ dodává Aliki. Severní část ostrova nikdy nenavštívila, ale ráda by to změnila.

Naopak student Demetris na Severní Kypr vycestoval několikrát, kdy s jeho rodinou a příbuznými navštívil enklávu jeho babičky v Rizokarpasu. „Navštívil jsem také část nedávno zpřístupněného města Famagusta se svou rodinou a svým strýcem a jeho příbuznými, kteří se tam narodili a vyrostli. Kromě toho jsme také navštívili Kyrénii a klášter apoštola Andrease,“ vzpomíná Demetris.

Jediná odpovědná strana

Rodina Aliki byla tomuto tématu vždy otevřená a neměla problém jí odpovědět na jakékoliv otázky. „Můj strýc byl ve válce, takže nebyla žádná šance přede mnou tyto věci tajit. Vysvětlili mi, jak přesně se to stalo, ale ne dopodrobna. Na Kypru je špatné také to, že před slovo invaze v roce 1974 lidé dávají jen slovo turecká/Turecko a ne převrat a junta,“ říká studentka. (Během kyperského státního převratu chtěli řečtí nacionalisté připojit ostrov k Řecku. Za převratem stála řecká vojenská junta, pozn. red.)

Obdobně tomu bylo také u rodiny Demetrise, jehož rodina pohlížela na invazi stejně. Názory se naopak rozcházely u jeho příbuzných. „Moje nejužší rodina měla na invazi stejný názor, ale našli se i příbuzní z širší rodiny, kteří měli argumenty nebo jiný pohled na věc,“ odpovídá Demetris s tím, že spojení mezi oběma komunitami je nevyhnutelné a musíme ho přijmout. Podotýká ovšem, že mu „vadí nespravedlnost, která dosud nebyla napravena, a také provokace a neústupnost Turecka.“

To, že převratu Řecka předcházela invaze, se podle Aliki snaží ve škole zamlčet, a to s ohledem na to, že turečtí Kypřané a Turci jsou považováni za jediné odpovědné strany. Až postupem věku, a také díky hodinám dějepisu, se podařilo Aliki lépe pochopit různé souvislosti a dozvědět se nové informace. „Nikdy jsem nebyla zaujatá vůči národu. Každý, kdo zná alespoň trochu historii, může některé věci lépe pochopit,“ vysvětluje změnu názoru Aliki. Také Demetris vnímá, že se u něj postupem času změnily a obohatily znalosti o tomto tématu. „Proto se domnívám, že mám nyní globálnější pohled,“ dodává.

Kyperský spor Ve dnech 20. července až 18. srpna 1974 proběhla na Kypru turecká invaze, která nesla krycí jméno operace Atilla.

Invaze byla odpovědí na kyperský státní převrat, při kterém řečtí nacionalisté chtěli připojit ostrov k Řecku. Za převratem stála řecká vojenská junta.

Turci pak následně reagovali vojenským zásahem s úkolem ochránit turecké obyvatelstvo.

Ostrov je dodnes rozdělen na dvě části tzv. Zelenou linií, nárazníkovou zónou OSN.

Na severním ostrovu se rozkládá mezinárodním společenstvím izolovaná Severokyperská turecká republika. V současné době je uznána pouze Tureckem.

Za mlžením stojí ovšem i politické důvody. „Když jsem byla malá a slyšela jsem slovo turecký Kypřan, myslela jsem si, že tito lidé jsou zlí a Kypr je pouze řecký. To je ale hloupá myšlenka, se kterou se fanatici snaží ovlivnit mladé lidi,“ říká. To, že se snaží fanatici z obou stran vyvolat konflikt, je navíc podle ní také jeden z důvodů, proč se kyperský problém stále nevyřešil a pociťuje ho nejedna generace.

„Někteří studenti jsou dobře informovaní a vnímají tuto problematiku citlivě,“ popisuje Demetris své spolužáky. Najdou se ovšem podle něj i tací, kteří jsou fanatičtí a dogmatičtí. Mnoho lidí včetně jejich vrstevníků totiž podle slov Aliki smýšlí o invazi jako jejich prarodiče, s převažující hořkostí a bigotností.

„Bohužel jsem několikrát slyšel, a to i o tureckých Kypřanech, že ,Turek je dobrý jen mrtvý’. Tuhle frázi stále učí všechny vojáky. (Na Kypru je povinná dvouletá vojenská služba. Ti, kteří ukončili vysokou školu ji mají zkrácenou na jeden rok, pozn. red.) Pokud přestane mít zájem i nová generace, a nebudeme volit správné lidi, kteří by pomohli kyperský problém vyřešit, pak možná mír nikdy nebude. Blížíme se k 50. výročí okupace a bohužel se nic nestalo. Jedinou nadějí je tak naše generace,“ dodává melancholicky Aliki.

Všichni plakali, nechtěli odejít

Sirény zní v ranních hodinách 20. července kyperskými ulicemi. Tento den, přezdívaný některými jako černé výročí, si lidé připomínají přesně půl století od invaze. „Bohužel nejsou vynechány vzdorné přehlídky pseudostátu za jejich ,vítězství’,“ říká Aliki.

Mnozí mají osudný den stále v živé paměti. „Naše babičky a dědové byli přátelé. Pamatuji si, že mi maminka řekla, že když byli turečtí Kypřané nuceni opustit své nemovitosti na jihu, všichni plakali. Nechtěli odejít na severní Kypr. Lidé ztratili své rodiny a majetek. Opustili své domovy, aby se zachránili,“ popisuje rozdělení Aliki.

Rozdíl pak vidí především v úrovni života, která je podle ní na severní části horší. „Myslím, že jsou mnohem více utlačováni než my. Zvláště lidé našeho věku, kteří nemají přístup ke vzdělání v Evropě tak snadno jako my kvůli EU,“ dodává.

Cedule s nápisem „mír“ na řecké straně Nikósie. (17. července 2024)

I proto Aliki, jako mnoho dalších Kypřanů, doufá v mír a sjednocení ostrova. „Chtěla bych vidět, jak se lidé vracejí zpět do svých domovů, na své místa. Být znovu šťastní. Žádný člověk si nezaslouží žít v exilu a trpět. Vidíme to i z válek, které se v posledních letech dějí kolem nás. Chci vidět svět a ostrov, kde je mír. Jsme jedinou zemí v Evropě s poloobydlenou částí. Myslím, že je čas to změnit.“

V co nejlepší výsledek pro obě kyperské komunity doufá i Demetris. „Samozřejmě bych rád viděl ostrov svobodný a sjednocený, bez jakýchkoli rozdílů, bez zelené linie, barikád, dobyvatelů a okupačních vojsk.“ Několik dekád táhnoucí se problém ho však nutí pochybovat, zda vůbec nějaká možnost, že se situace v budoucnu změní, existuje.

„Navzdory četným jednáním a plánům navrženým k řešení kyperského problému zůstává tento problém již 50 let nevyřešen. Proto je nezbytné, aby se této záležitosti věnovala náležitá pozornost. Aby jak garanční mocnosti, tak i Evropská unie přispěly k jejímu vyřešení a případně k revizi ústavy z roku 1960 s cílem konečně dosáhnout nezávislosti, jednoty a míru na ostrově,“ dodává na závěr Demetris.