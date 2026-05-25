V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice, uspěli i komunisti

Klíčové strany podporující úřadujícího prezidenta Nikose Christodulidise, centristu, který v roce 2023 kandidoval jako nezávislý, patřily mezi největší poražené večera.
Podle výsledků zveřejněných ministerstvem vnitra získala krajně pravicová strana ELAM, odnož zakázané řecké strany Zlatý úsvit, přibližně 11 procent hlasů oproti 6,8 procenta v posledních volbách v roce 2021. Stala se tak třetí nejsilnější stranou v parlamentu.
ELAM zaostala pouze za pravicovou stranou DISY a komunistickou stranou AKEL, které získaly 27,2 procenta, respektive 23,8 procenta hlasů. Zatímco DISY mírně oslabila, AKEL si lehce polepšila.
Tři středové strany podporující současného prezidenta – Diko, Dipa a EDEK – utrpěly ztráty. EDEK, významná socialistická strana kyperské politiky od svého založení v roce 1969, a Dipa nepřekročily hranici 3,6 procenta potřebnou pro vstup do parlamentu.
Naopak nově vzniklé hnutí ALMA, které prosazuje větší odpovědnost politiků a reformy, si poprvé zajistilo parlamentní zastoupení se ziskem zhruba šesti procent hlasů. Do parlamentu se dostala také strana Přímá demokracie, kterou založil influencer a politický outsider Fidias Panajotu. Získala 5,4 procenta hlasů.
Výkonná moc na Kypru je soustředěna v rukou prezidenta a ztráty Christodulidisových spojenců naznačují, že pro případné znovuzvolení v roce 2028 bude možná muset hledat nové politické aliance. Christodulidis uvedl, že výsledky respektuje a bude se snažit s parlamentem spolupracovat.