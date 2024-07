Kontroverzní oběd se konal pár okamžiků po jednání OSN, jenž se zabývalo ruským pondělním bombardováním dětské nemocnice v Kyjevě. Během, něhož došlo k úmrtí dvou lidí a dalších dvacet jich bylo zraněno.

“Střelu s vysokou pravděpodobností odpálila Ruská federace,“ konstatovala vedoucí mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině Danielle Bellová. Kreml nicméně tuto verzi vyvrací tím, že ruský útok byl zaměřen na továrnu poblíž nemocnice.

Kotleta po kyjevsku

Obědem chtělo Rusko oslavit převzetí předsednictví Rady bezpečnosti OSN, které začalo od 1. července a bude trvat měsíc. Pozvání byli všichni představitelé, dokonce i ukrajinský velvyslanec Serhij Kyslycja. Ten pozvání na oběd „zaplacený krvavými penězi“ odmítl. Později zjistil, že se strávníkům podával kyjevský kotlet (Chicken Kiev) a kalifornské víno z Ruského říčního údolí.

Reakce na provokativní menu přišla vzápětí. „Útok na dětskou nemocnici je také projevem hlubokého pohrdání Ruska jakýmikoli mírovými iniciativami... přestane zabíjet a šířit násilí teprve tehdy, až toho nebude schopno,“ sdílel Serhij Kyslycja na sociální síti X, kde zveřejnil i fotografii jídelního lístku.

V příspěvku se vyjádřil i ke svému ruskému protějšku Vasiliji Alexejevičovi Něbenzjovi. „Je to válečný zločinec a půjde do pekla... Důležité je však také to, jak bude předtím postaven na lavici obžalovaných,“ lamentoval ukrajinský zástupce.