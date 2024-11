Rusko několik hodin nepřetržitě útočí na Kyjev, přibývá požárů a zraněných

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Trosky sestřelených dronů dopadly v šesti částech města, poškodily obytné budovy a auta a způsobily požáry. Hasiči už oheň uhasili. Ve městě jsou slyšet i výbuchy a střelba, obyvatelé Kyjeva se mají schovat do krytů, píše server Ukrajinska pravda.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ráno informoval na síti Telegram o útocích nejen v Kyjevě, ale také v Poltavské, Sumské a Charkovské oblasti. Vyzval ke zničení výroben a skladů bojových dronů Šáhed a kritizoval „nerozhodnost svobodného světa“ zakročit proti ruským útokům na Ukrajinu.

Pozemní ofenziva na Donbase pokračuje

Ruské ministerstvo obrany informovalo v pátek o dobytí dalších tří obcí v ukrajinské Doněcké oblasti. Konkrétně hlásí převzetí kontroly nad obcemi Novoukrajinka a Šachtarske, které se nacházejí jižně od města Kurachove, napsal server Meduza.

Dále Moskva uvedla, že se zmocnila Leonidivky ležící mezi Doněckem a Bachmutem. Rusko dnes podle agentury TASS také oznámilo, že za uplynulý týden dobylo 12 obcí v Doněcké a Charkovské oblasti. Ruské rakety dnes v Charkově zabily jednoho policistu a tři desítky dalších lidí zranily, uvedl náčelník ukrajinské policie Ivan Vyhivskyj.

Mezi nově obsazené obce patří podle dnešního vyjádření ruského ministerstva obrany ukrajinské město Selydove, dále pak obce Hirnyk, Cukuryne, Izmajlivka, Jasna Poljana, Bohojavlenka, Katerynivka, Oleksandropil, Novoukrajinka, Šachtarske a Leonidivka v Doněcké oblasti. Kromě toho si nárokuje kontrolu nad obcí Kruhljakivka, která se nachází u města Kupjansk v Charkovské oblasti na severovýchodě země.

Kyjev se k těmto prohlášením Moskvy nevyjádřil. Ukrajinský generální štáb ve své ranní operační svodce píše, že Rusové za poslední den podnikli 170 útoků na ukrajinské pozice, přičemž nejvíce střetů hlásí u Kurachove a ve směru na Pokrovsk. „V kurachovském směru ukrajinské ozbrojené síly odrazily 60 útoků,“ uvedl ukrajinský generální štáb, podle něhož ve směru na Pokrovsk Ukrajinci zastavili 35 ruských útoků.

Ukrajinská agentura Unian v pátek napsala, že ruské invazní síly atakují Kurachove z různých stran a zaznamenávají ve svém tažení úspěchy. Postoupit se jim tam podle analytiků z ukrajinského projektu DeepState povedlo u několika obcí.

Rusové už delší dobu aktivně postupují v Doněcké oblasti, mimo jiné směrem ke Kurachove, ale zároveň zaznamenávají obrovské ztráty, píše Unian a dodává, že invazní síly doslova srovnávají obce se zemí a poté obsadí ruiny.

Server Meduza ve čtvrtek napsal, že po dobytí města Selydove zahájila invazní armáda operaci s cílem obklíčit Kurachove, které web označil jako logistický uzel ukrajinských jednotek v jižní části Donbasu. Ruské síly k městu podle něj postupují ze severu od Selydove, a z jihu od Vuhledaru.

Válku na Ukrajině rozpoutalo Rusko 24. února 2022 svým vpádem do země. Ukrajinci nájezd nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ovšem část východní a jižní Ukrajiny okupují a v poslední době na východě zrychlili postup.

Podle nedávné analýzy AFP v říjnu obsadili 478 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což je nejvíce od prvních týdnů ruské invaze. Rusové se přibližují nejen ke Kurachove, ale také k většímu logistickému centru Pokrovsku, kterému jsou o něco blíže po dobytí Selydove.

Ruské síly během posledního týdne dobyly v Doněcké oblasti okolo dalších 150 kilometrů čtverečních, uvedl šéf estonské vojenské rozvědky plukovník Ants Kiviselg, kterého citoval list Ukrajinska pravda. Podle estonského plukovníka ruské síly pokračují v náporu po celé frontové linii, což nutí ukrajinské jednotky postupně ustupovat, a nelze ani vyloučit, že by ruské jednotky mohly ještě letos na tomto úseku fronty dosáhnout průlomu u Pokrovska, Vuhledaru či Kurachove. Varoval také před možností, že by Rusové mohli své útoky rozšířit i do jižněji položené Záporožské oblasti.

Ukrajinská armáda v srpnu pronikla do ruské Kurské oblasti a obsadila část ruského území, kde nyní čelí protiútoku ruských jednotek. Kyjev podle médií mimo jiné doufal, že touto ofenzívou přinutí Moskvu přemístit své jednotky z východu Ukrajiny a zpomalí tam její postup. Tlak ale nepovolil.

Dvě ruské rakety zasáhly policejní stanici v centru Charkova na severovýchodě země. Zahynul policejní plukovník Andrij Matvijenko. Dalších 26 policistů a čtyři civilisté utrpěli zranění, napsal na facebooku náčelník ukrajinské policie Vyhivskyj a připomněl, že služba poblíž fronty přináší ohrožení života. Rusové pravděpodobně k ostřelování druhého největšího ukrajinského města použili rakety S-300, dodal list Ukrajinska pravda.