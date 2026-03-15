Evropa nás ropovodem Družba vydírá, míní Zelenskyj. Ukrajina nabízí pomoc s Íránem

Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské ozbrojené agresi, v sobotu představila desítkám zahraničních diplomatů materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Inspekci zařízení, k níž vyzvala i Evropská komise, ale Kyjev dosud odmítá.
Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu záměrně oddaluje.
Maďarsko se nadto rozhodlo blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví.
Evropa podle Zelenského „nutí obnovit Družbu“ tím, že odstávku spojují s evropskou půjčkou, kterou blokuje Budapešť a která má mimo jiné sloužit k nákupu zbraní pro Ruskem napadenou zemi.
„Řekl jsem našim přátelům v Evropě, že se to jmenuje vydírání,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru, který v sobotu poskytnul několika médiím včetně agentury AFP.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.
Na adresu Maďarska v rozhovoru Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je ochotna spolupracovat s jakýmkoliv maďarským vůdcem, který není nástrojem ruského prezidenta Vladimira Putina. Orbána, který na kritice Ukrajiny založil velkou část své volební kampaně, ukrajinští představitelé opakovaně označili za Putinova spojence.
„Nechceme přijít o Američany“
Zelenskyj pak v sobotním rozhovoru s médii mimo jiné uvedl, že země je připravena pomoci zemím na Blízkém východě s obranou proti íránským dronům. Výměnou za to ale žádá peníze a technologie. Kyjev zároveň nechce přijít o podporu Spojených států, které se nyní více soustřeďují na konflikty na Blízkém východě.
Írán v odvetě na americko-izraelský útok podniká dronové a jiné údery proti řadě zemí v regionu, Ukrajina jim již dříve nabídla pomoc s protidronovou ochranou. V pátek ale americký prezident Donald Trump uvedl, že USA pomoc Ukrajiny před íránskými drony nepotřebují.
„Nechceme přijít o Američany,“ řekl Zelenskyj podle agentury AFP v sobotním rozhovoru s médii s odkazem na to, že se USA nyní „bezpochyby nyní více soustřeďují na Blízký východ“.
Ochotu pomoci Spojeným státům a jejich spojencům na Blízkém východě, podle něj Ukrajina ukazuje například tím, že nabízí ukrajinské zkušenosti s drony.
Zelenskyj podle agentury Reuters také uvedl, že Ukrajina vyslala odborníky na protivzdušnou obranu do čtyř zemí v regionu, přičemž každý tým se skládá z desítek lidí. Podle něj budou provádět expertní hodnocení a zástupcům hostitelských zemí ukazovat, jak by měla obrana proti dronům fungovat.
Hlava ukrajinského státu tento dříve týden uvedla, že Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, Evropy a Spojených států 11 žádostí o pomoc s protidronovou ochranou. Ta se díky bojovým zkušenostem z rusko-ukrajinské války řadí k nejlepší na světě.
Ukrajina je podle Zelenského připravena pozitivně reagovat na žádosti těch zemí, které „pomáhají chránit životy Ukrajinců a nezávislost Ukrajiny“.
Vyjádření Zelenského přichází poté, co americký prezident Trump v poslední době opakovaně označil ukrajinského prezidenta za překážku mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Dříve také uváděl, že Ukrajina při vyjednávání „nemá karty“.
„Jsem překvapen, že Zelenskyj nechce uzavřít dohodu. Řekněte Zelenskému, aby ji uzavřel, protože (ruský prezident Vladimir) Putin je připraven (...) Se Zelenským je mnohem těžší se dohodnout.“ řekl Trump v rozhovoru zveřejněném v neděli na stanici NBC.
Kyjev odmítá v rozhovorech přistoupit na ruský požadavek odevzdání částí několika ukrajinských regionů, které ruská armáda od od začátku své invaze ani nedokázala vojensky získat.