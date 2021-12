Pročesávají lesy, obsazují „opuštěné budovy“, cvičí se ve střelbě a odrážejí přitom „palbu“ nepřítele. Nejsou regulérními vojáky, přesto, pokud by Rusko příští rok zaútočilo, by se mohli na straně ukrajinské armády zapojit do bojů v řadách dobrovolnických jednotek. Do těch už se přihlásilo několik tisíc Ukrajinců, na válku se připravují během pravidelných cvičení. Třetina Ukrajinců by šla bránit zemi proti útoku Rusů.