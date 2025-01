Ukrajina čelila náletu ruských dronů, v Kyjevě po útoku zemřeli čtyři lidé

V důsledku ruského útoku v centru Kyjeva v sobotu brzy ráno zahynuli čtyři lidé. Oznámil to šéf vojenské správy hlavního města Tymur Tkačenko na síti Telegram. Po ukrajinském útoku na ruskou...

Donald Trump složí 20. ledna slavnostní přísahu a stane se 47. prezidentem Spojených států. Do funkce se vrací po čtyřech letech. Ve svých 78 letech bude dosud nejstarší hlavou USA v den nástupu do...

Výsledek konkurzu na ředitele DPP bude znám až na konci února, řekl Hřib

Výsledek výběrového řízení na generálního ředitele pražského dopravního podniku (DPP) bude oproti původním předpokladům znám nikoliv do konce ledna, ale do konce února. Uvedl to primátorův náměstek...