Útok ruských střel a dronů na Kyjev zabil člověka a jedenáct lidí zranil

Pode Tkačenka byl mrtvý muž objeven ve Svjatošinském obvodě Kyjeva. Mezi 11 zraněnými je jedna žena ve vážném stavu. Útok stále pokračuje a lidé by se neměli vzdalovat z krytů, napsal Tkačenko nad ránem.
Starosta Vitalij Kličko uvedl, že útok způsobil požár ve spodních patrech výškové obytné budovy západně od centra hlavního města. Další požár podle něj vypukl v domě v centrální části Kyjeva, podařilo se jej však rychle uhasit. Podle Tkačenka na zasažených místech pracují záchranné týmy.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Rusko pravidelně útočí drony i raketami na ukrajinské hlavní město, které za poslední měsíce registrovalo desítky mrtvých civilistů. Poslední velký útok hlásil Kyjev v úterý, kdy podle tamních činitelů zabily noční ruské údery sedm lidí.