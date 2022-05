Rusko může přijít o všechno, jak jen bude Kyjev chtít, míní vyslankyně USA

„Ukrajina musí vyhrát, ale podobu tohoto vítězství neurčí Spojené státy, ale Ukrajina. Ukrajinská vláda a Ukrajinci musí určit, který výsledek války je pro ně přijatelný a který ne. A my podpoříme rozhodnutí o vítězství, které si vyberete,“ citoval Kvienovou ukrajinský web Evropská pravda.

Diplomatka po svém návratu do Kyjeva, kde se znovu otevřela americká ambasáda, upozornila, že Ukrajina už vyhnala Rusy z oblasti Kyjeva a Charkova. Proto podle ní předpoklad, že vyžene Rusy z jiných okupovaných oblastí, „nepostrádá logiku“.

„Zároveň jsme při poskytování bezpečnostní pomoci Ukrajině nijak nediskutovali o použití poskytnutých zbraní ve vztahu ke Krymu a Donbasu, nekladli jsme si v tomto směru podmínky,“ řekla.

„Místo toho jsme vždy přiznávali, že Krym i Donbas jsou součástí Ukrajiny,“ pokračovala Kvienová s tím, že to také USA budou brát na zřetel při další podpoře Ukrajiny, pokud se ta rozhodne dál vytlačovat Rusy ze svého území. Je to poprvé, co americký činitel takto připouští, že by mohli být Rusové donuceni k ústupu dál než za linii z počátku invaze v únoru, jak se doposud víceméně spekulovalo.

Chargé d’affaires také připomněla slova amerického ministra obrany, že Spojené státy mají zájem, aby bylo Rusko v budoucnosti strategicky slabší a neohrožovalo své sousedy. V souvislosti se vstupem Švédska a Finska do Severoatlantické aliance hovořila o možnostech přijetí Ukrajiny.

„USA v rámci Severoatlantické aliance vždy prosazovaly politiku otevřených dveří pro jakéhokoliv uchazeče i pro Ukrajinu. Tento přístup po začátku ruské invaze ještě nabral na síle, ale záleží také na našich spojencích. Není ani potřeba, aby Ukrajina prošla ‚akčním plánem členství‘, pokud nová členská země splňuje podmínky přijetí, může plán přeskočit,“ popsala.

Diplomatka se také vyjádřila mimo jiné k hrozbě, že by Rusko rozladěné neúspěchem na bojišti přistoupilo k použití jaderné zbraně. „Nemáme žádné důkazy o tom, že by se Rusko skutečně chystalo použít jaderné zbraně. A doufáme, že bude i nadále zodpovědné. Prezident (Joe) Biden opakovaně varoval, že tento krok by měl pro Rusko neuvěřitelné důsledky,“ zdůraznila.

Rozhovor vznikal na pozadí nejnovějších ukrajinských vojenských úspěchů. V Charkovské oblasti se Ukrajincům podařilo dosáhnout ukrajinsko-ruské hranice a začali ohrožovat ruské zásobovací trasy pomocí amerických houfnic M777. Jejich postup donutil Rusy převelet zpátky na sever část jednotek od města Izjum, kde dosáhly pouze minimálních územních zisků.

Stejně tak ani v Doněcké oblasti se Rusům nepodařilo výrazněji proniknout ukrajinskou obranou. K těmto úspěchům výrazně přispěl fakt, že ukrajinští vojáci v ocelárnách Azovstal na sebe navazují výrazný počet ruských jednotek a vojenské techniky, které by mohla být nasazena jinde.