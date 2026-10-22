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Opakované útoky na Kyjev zranily 22 lidí, rakety zničily domy, metro i čerpací stanici

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Sledujeme online   7:17aktualizováno  7:38
Ruské raketové útoky v noci na čtvrtek v Kyjevě zabily jednoho člověka, dalších 22 zranily, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Podle starosty Vitalije Klička je kromě jiného poničena část infrastruktury metra na Jižním mostě přes Dněpr. Ukrajina podnikla dronový nálet na Moskvu a její okolí.

Válka na Ukrajině

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Starosta ruské metropole Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila většinu ze zhruba 630 dronů. Zraněni podle něj byli dva lidé.

Záchranáři u trosek kyjevských domů po nočním útoku ruských raket. (21. října 2026)
Kyjevané u zbytků obytných domů, které v noci čelily ruskému raketovému útoku. (21. října 2026)
Kyjevané u zbytků obytných domů, které v noci čelily ruskému raketovému útoku. (21. října 2026)
Záchranáři u trosek kyjevských domů po nočním útoku ruských raket. (21. října 2026)
19 fotografií

Podle hlášení DSNS Rusko zasáhlo v Kyjevě šest čtvrtí. Mezi zraněnými jsou čtyři děti. Poničené jsou obytné domy i užitkové budovy, stanice první pomoci a záchranářská auta nebo klášter. Na telegramu se objevují také záběry zasaženého nákupního centra.

„V důsledku nepřátelského ostřelování v noci 22. října bylo v hlavním městě zraněno 15 lidí. Zejména dvě děti ve věku 15 let. 8 zraněných je hospitalizováno v městských nemocnicích,“ uvedl starosta Vladimir Kličko na Telegramu. Nejnovější útoky poškodily domy ve čtvrti Dněpr, píše Ukrinform. Podle starosty je poničená infrastruktura metra na jednom z mostů.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi.

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha po rozsáhlém ruském útoku na Kyjev uvedl, že politika ústupků, servilita a lichocení válku neukončí. Ukončí ji jen síla.

V ruském Lipecku, který se nachází zhruba 400 kilometrů jižně od Moskvy a má významnou ocelárnu, byl při dronovém útoku, který zasáhl obytné domy a zdravotnické zařízení. Na místě byl zraněn jeden muž, jak uvedl gubernátor Lipecké oblasti Igor Artamonov.

„Ne, je to vrah.“ Republikáni kritizují Witkoffovu chválu Putina

Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinská města v době, kdy americký prezident Donald Trump navzdory dosavadním protiruským sankcím plánuje nákupy ruské ropy a vyvíjí tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou, která odmítá slevit ze svých podmínek.

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff se tento týden zvlášť setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem s cílem zprostředkovat ukončení války.

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