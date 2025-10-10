Po ruském nočním útoku je část Kyjeva bez proudu. V Záporoží zemřel sedmiletý hoch

„Levý břeh hlavního města je bez elektřiny. Problémy jsou také s dodávkami vody,“ uvedl starosta metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. Kyjevem protéká řeka Dněpr, přičemž na levém břehu se rozkládá východní část města, na pravém západ metropole. Podle šéfa kyjevské vojenské správy Tymura Tkačenka Rusové při nočním úderu na Kyjev použili drony i střely. Novináři agentury AFP v Kyjevě slyšeli několik silných explozí a zaznamenali výpadky v dodávkách proudu.
Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková uvedla, že ruské invazní síly útočí na energetiku země. „Energetici přijímají všechna nezbytná opatření k minimalizaci negativních důsledků,“ napsala ministryně na Facebooku.
Ve městě Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny ruské drony zasáhly několik cílů, přičemž zranily tři lidi a způsobily nejméně jeden požár obydlí, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Šéf oblastní správy Ivan Fedorov, který informoval o dronovém útoku na toto město, později na Telegramu uvedl, že v nemocnici zemřel sedmiletý hoch, kterého zranil ruský noční útok.
Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi a součástí bojů jsou i vzdušné útoky, přičemž některá média v posledních dnech informovala, že zintenzivnily údery obou stran na energetiku nepřítele.
Rusko se od počátku své invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť v naději, že naruší morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala dříve agentura AP. Ukrajina v posledních měsících stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ruský ropný průmysl. Deklarovaným cílem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.