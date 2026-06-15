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Zapálili si to sami. Ruská propaganda se snaží vyvléct z útoku na posvátný klášter

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si prohlíží škody, které způsobil ruský útok na kyjevský klášter Kyjevskopečerská lávra. (15. června 2026) | foto: Reuters

Jan Hron
  19:45
Ruská propaganda se snaží zbavit odpovědnosti za útok na slavný kyjevský klášter Kyjevskopečerská lávra. Rusové sami jej považují za svaté místo a tvrdí, že by jej nikdy nepoškodili. Vinu přisuzují Kyjevu, přičemž naznačují, že jde svého druhu o trest za vyhnání proruských mnichů z prostorů lávry. Někteří mluví i o proroctví.

Kyjevskopečerská lávra hraje důležitou roli v ruské sebeoslavné představě sebe sama jako strážce křesťanství, protože právě ona byla kolébkou ruského mnišství a mnohé zdejší mnichy oslavuje jako světce. Paradox, že Moskva zaútočila na klášter zaujímající tak podstatné místo v její vlastní mytologii, Ukrajincům neušel.

Prokremelský portál si stěžuje, že zatímco nyní Evropa viní Rusko z barbarského útoku, její představitelé mlčeli, když Kyjev v prostorách Lávry „pořádal kulinářské show a divoké masové tance“.

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