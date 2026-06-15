Kyjevskopečerská lávra hraje důležitou roli v ruské sebeoslavné představě sebe sama jako strážce křesťanství, protože právě ona byla kolébkou ruského mnišství a mnohé zdejší mnichy oslavuje jako světce. Paradox, že Moskva zaútočila na klášter zaujímající tak podstatné místo v její vlastní mytologii, Ukrajincům neušel.
Prokremelský portál si stěžuje, že zatímco nyní Evropa viní Rusko z barbarského útoku, její představitelé mlčeli, když Kyjev v prostorách Lávry „pořádal kulinářské show a divoké masové tance“.