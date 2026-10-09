„Každý den se objevují nové zprávy o zničených budovách, zraněných a bohužel i o obětech na životech. Ostřelování našeho města se stupňuje,“ řekl agentuře AFP Vitalij Kličko. „Dnes jde především o přežití,“ dodal bývalý mistr světa v boxu v těžké váze, který v čele Kyjeva stojí už dvanáct let.
Obyvatelé metropole, kteří mají přátele nebo příbuzné v jiných městech či na venkově, by podle něj měli zvážit dočasný odchod. Zároveň zdůraznil, že to nemá být chápáno jako výzva k evakuaci. „Právě o to Putinovi jde. Pro něj by bylo nejlepší, kdybychom všichni odešli pryč a naše prázdná města a naši zemi mu přenechali,“ prohlásil.
Podzemka kvůli poklesu napětí přerušila provoz, zastavily se eskalátory a ceny taxislužeb se v reakci na vysokou poptávku zněkolikanásobily.