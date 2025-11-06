Ukrajinci spěchají na švédské gripeny. Pojďme už cvičit naše piloty, naléhá Kyjev

Švédský ministr obrany Pal Jonson řekl, že Stockholm a Kyjev pokročily v otázce financování obsáhlé dohody o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně, která zahrnuje i možnost prodeje 100 až 150 nových švédských strojů JAS-39 Gripen v nejmodernější verzi E Kyjevu.
Podle Jonsona by část nákladů mohla pokrýt švédská vojenská pomoc Ukrajině. Cenová výše potenciálního nákupu nebyla zveřejněna, ale výrobce těchto letounů, společnost Saab, prodala ve třetím čtvrtletí Thajsku čtyři letouny Gripen za 5,3 miliardy švédských korun (11,6 miliard českých korun), což vyvolalo otázky ohledně schopnosti Ukrajiny nákup financovat.
Ukrajina chce od Švédska koupit až 150 gripenů, uzavřely předběžnou dohodu
Jonson nyní uvedl, že schopnost Kyjeva financovat letadla ze svého rozpočtu po válce bude ústřední součástí dohody, ale existují podle něj i jiné způsoby. „Můžeme se podívat na vývozní úvěry, zmrazená ruská aktiva nebo na rámec naší pomoci Ukrajině, která bude činit 40 miliard (švédských) korun v příštím roce a 40 miliard v roce 2027,“ uvedl švédský ministr.
Dále řekl, že jeho země předložila dohodu i takzvané koalici ochotných, což je skupina evropských zemí odhodlaných pomáhat Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi, a některé státy by mohly být ochotny pomoci s financováním letadel.
Starší gripeny by Ukrajina mohla dostat dříve
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v říjnu uvedl, že první bojové letouny Gripen by Ukrajina měla od Švédska dostat příští rok. Švédský premiér Ulf Kristersson v říjnu řekl, že dohoda s Ukrajinou je velmi realistická, ale první dodávky by mohly přijít za tři roky.
Podle agentury AFP ministerský předseda hovořil o nejnovějších letounech Gripen E. Šmyhal dnes podle AFP uvedl, že Ukrajina je připravena nakoupit stroje ve verzi E v budoucnu, ale že požádal Švédsko, zda by mohlo poskytnout Ukrajině starší modely už příští rok.
Společnost Saab mezitím uvedla, že může zvýšit výrobu gripenů, aby uspokojila poptávku.
Letouny JAS-39 Gripen jsou v provozu od roku 1996 a firma Saab jich dosud vyrobila přibližně 280. Švédská vláda si objednala 60 gripenů verze E a firma Saab zvyšuje kapacitu v továrně Linköpingu ve snaze vyrábět během několika let 20 až 30 těchto letadel ročně. Gripeny nyní využívá i české letectvo a na začátku září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem do roku 2035, kdy by je měly na nahradit americké stroje F-35.
