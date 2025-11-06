Ukrajinci spěchají na švédské gripeny. Pojďme už cvičit naše piloty, naléhá Kyjev

Autor: ,
  21:51
Ukrajina požádala Švédsko, aby co nejdříve zahájilo výcvik ukrajinských pilotů na švédských stíhacích letounech Gripen. Řekl to ve čtvrtek ukrajinský ministr obran Denys Šmyhal, který je ve Stockholmu. Kyjev je podle něj připraven vyslat personál do severské země okamžitě. Ukrajina se v říjnu předběžně dohodla se Švédskem, že nakoupí 100 až 150 gripenů.
Bojový letoun Saab JAS-39 Gripen (17. srpna 2024)

Bojový letoun Saab JAS-39 Gripen (17. srpna 2024) | foto: ČTK

Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...
18 fotografií

Švédský ministr obrany Pal Jonson řekl, že Stockholm a Kyjev pokročily v otázce financování obsáhlé dohody o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně, která zahrnuje i možnost prodeje 100 až 150 nových švédských strojů JAS-39 Gripen v nejmodernější verzi E Kyjevu.

Podle Jonsona by část nákladů mohla pokrýt švédská vojenská pomoc Ukrajině. Cenová výše potenciálního nákupu nebyla zveřejněna, ale výrobce těchto letounů, společnost Saab, prodala ve třetím čtvrtletí Thajsku čtyři letouny Gripen za 5,3 miliardy švédských korun (11,6 miliard českých korun), což vyvolalo otázky ohledně schopnosti Ukrajiny nákup financovat.

Ukrajina chce od Švédska koupit až 150 gripenů, uzavřely předběžnou dohodu

Jonson nyní uvedl, že schopnost Kyjeva financovat letadla ze svého rozpočtu po válce bude ústřední součástí dohody, ale existují podle něj i jiné způsoby. „Můžeme se podívat na vývozní úvěry, zmrazená ruská aktiva nebo na rámec naší pomoci Ukrajině, která bude činit 40 miliard (švédských) korun v příštím roce a 40 miliard v roce 2027,“ uvedl švédský ministr.

Dále řekl, že jeho země předložila dohodu i takzvané koalici ochotných, což je skupina evropských zemí odhodlaných pomáhat Ukrajině bránící se ruské vojenské agresi, a některé státy by mohly být ochotny pomoci s financováním letadel.

Starší gripeny by Ukrajina mohla dostat dříve

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v říjnu uvedl, že první bojové letouny Gripen by Ukrajina měla od Švédska dostat příští rok. Švédský premiér Ulf Kristersson v říjnu řekl, že dohoda s Ukrajinou je velmi realistická, ale první dodávky by mohly přijít za tři roky.

Podle agentury AFP ministerský předseda hovořil o nejnovějších letounech Gripen E. Šmyhal dnes podle AFP uvedl, že Ukrajina je připravena nakoupit stroje ve verzi E v budoucnu, ale že požádal Švédsko, zda by mohlo poskytnout Ukrajině starší modely už příští rok.

Společnost Saab mezitím uvedla, že může zvýšit výrobu gripenů, aby uspokojila poptávku.

Letouny JAS-39 Gripen jsou v provozu od roku 1996 a firma Saab jich dosud vyrobila přibližně 280. Švédská vláda si objednala 60 gripenů verze E a firma Saab zvyšuje kapacitu v továrně Linköpingu ve snaze vyrábět během několika let 20 až 30 těchto letadel ročně. Gripeny nyní využívá i české letectvo a na začátku září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem do roku 2035, kdy by je měly na nahradit americké stroje F-35.

Zelenskyj k nákupu švédských gripenů:

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Ukrajinci spěchají na švédské gripeny. Pojďme už cvičit naše piloty, naléhá Kyjev

Bojový letoun Saab JAS-39 Gripen (17. srpna 2024)

Ukrajina požádala Švédsko, aby co nejdříve zahájilo výcvik ukrajinských pilotů na švédských stíhacích letounech Gripen. Řekl to ve čtvrtek ukrajinský ministr obran Denys Šmyhal, který je ve...

6. listopadu 2025  21:51

Kopal bazén a našel poklad za miliony. Pro úřady nemá žádnou historickou hodnotu

Ilustrační snímek

Francouz při kopání bazénu na zahradě našel poklad v podobě zlatých prutů. Nyní úřady rozhodly, že si zlato a mince v hodnotě přibližně 700 000 eur (přes 17 milionů Kč) může nechat. Ve čtvrtek o tom...

6. listopadu 2025  21:35

Na tokijském letišti zkoušejí robotickou kočku. Obsluhuje v obchodu

Robotická kočka obsluhuje zákazníky v obchodě se suvenýry na letišti Narita u...

Na letišti Narita u Tokia začal fungovat obchod se suvenýry, kde zákazníky obsluhuje robot připomínající kočku. Projekt má ověřit, zda by podobní roboti mohli pomoci řešit nedostatek pracovníků v...

6. listopadu 2025  21:32

Izrael udeřil na infrastrukturu Hizballáhu v Libanonu. Obyvatele předem varoval

Truchlící nesou rakev jednoho z pěti bojovníků Hizballáhu zabitých při...

Izraelské letectvo ve čtvrtek odpoledne zasáhlo několik měst a obcí na jihu Libanonu. Uvádí to libanonská média. Izrael před tím vydal evakuační výzvy pro oblasti ve čtyřech libanonských obcích a...

6. listopadu 2025  14:54,  aktualizováno  21:28

Hanebné gesto, kritizovali Okamuru jeho oponenti. Vyvěsili ukrajinské vlajky z oken

Ukrajinská vlajka visí z oken poslaneckého klubu ODS. (6. listopadu 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z fasády budovy Poslanecké sněmovny, které její nový předseda Tomio Okamura nařídil a osobně na to dohlédl, čelí kritice. Podle Markéty Pekarové Adamové, která v čele této...

6. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  20:32

Zavraždil zajatce, vzápětí sám padl do zajetí. Rus dostal od Ukrajinců doživotí

Ruský voják obviněný z vraždy ukrajinského zajatce během soudního slyšení v...

Ukrajinský soud poslal na doživotí do vězení ruského vojáka, kterého shledal vinným ze zabití ukrajinského válečného zajatce. Je to první případ v historii Ukrajiny, kdy okupant dostal takový trest...

6. listopadu 2025  19:15,  aktualizováno  20:31

Nejvyšší soud má pochybnosti o Trumpových clech. Může je smést ze stolu

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Nově nastolená celní politika USA by mohla být zanedlouho minulostí. Napovídají tomu závěry středečního slyšení Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Podle agentury Reuters má instituce...

6. listopadu 2025

Boeing se vyhnul stíhání za nehody letadel MAX. Soud schválil dohodu

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký soud ve čtvrtek schválil květnovou dohodu vlády Spojených států s výrobcem letadel Boeing, díky které se tento americký podnik vyhne trestnímu stíhání v případě dvou nehod letadel 737 MAX....

6. listopadu 2025  19:43

Americký úřad způsobil paniku na čtyřiceti letištích. Ruší 10 procent spojů

Americký Federální letecký úřad ruší 10 procent letů na 40 amerických...

Americký Federální letecký úřad ruší deset procent letů na čtyřiceti amerických letištích. Důvodem jsou obavy o bezpečnost leteckého provozu v době, kdy Spojené státy už více než měsíc sužuje...

6. listopadu 2025  16:16,  aktualizováno  18:52

Trump dostal šanci na obrat v kauze s pornoherečkou, soud prověří verdikt

Stormy Daniels a Donald Trump

Americký federální odvolací soud ve čtvrtek poskytl prezidentovi Donaldu Trumpovi určitou šanci ke zrušení výroku poroty, která ho loni uznala vinným v případu plateb za mlčenlivost pornoherečce...

6. listopadu 2025  18:35

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 479 volných pozic

Trump jako Mao? V USA probíhá obdoba kulturní revoluce, varují Číňané

Premium
Americký prezident Donald Trump zpodobněný jako čínský komunistický vůdce Mao...

USA za vlády prezidenta Donalda Trumpa procházejí vlastní kulturní revolucí, připomínající v některých aspektech tu, která proběhla v šedesátých letech v Číně. Tvrdí to někteří Číňané ve Spojených...

6. listopadu 2025

Ruský útok vypnul proud v osmi dolech na Ukrajině. Evakuují se tisíce horníků

Horník stojí v tunelu uhelného dolu v Dněpru. (9. června 2023)

Osm uhelných dolů v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti se kvůli ruskému útoku ocitlo bez elektrického proudu. Tou dobou bylo v podzemí 2595 horníků. Pracovníci šachet a záchranáři zorganizovali...

6. listopadu 2025  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.