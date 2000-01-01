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Ruská armáda provedla v noci na čtvrtek rozsáhlý útok na Kyjev a jeho okolí. Na Ukrajinu vyslala balistické střely, střely s plochou dráhou letu a drony, které podle tamních úřadů zasáhly obytné i nebytové budovy, sklady potravin nebo objekty Červeného kříže. Následky úderu si prohlédněte ve výběru fotografií.
Autor: AP
Útok za sebou zanechal nejen sutiny a ohořelé zbytky toho, co dříve byly domovy ukrajinských rodin, ale také mrtvé a zraněné.
Autor: Reuters
Lidé prchali ze zasažených oblastí s narychlo sbalenými věcmi a zachraňovali své domácí mazlíčky.
Autor: AP
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko masivní útok na Ukrajinu připravovalo dlouho a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře. Přidal také zklamanou poznámku o nedostatečné podpoře ze strany světového společenství.
Autor: Reuters
„Zatímco Moskva investuje do balistických raket a do eskalace, takové útoky bohužel ne vždy dostanou takovou reakci ze světa, jakou by měly,“ napsal Zelenskyj. „Dokud Ukrajina nebude mít dostatek antibalistických obranných prostředků, Rusko nebude uvažovat o míru vážně,“ dodal.
Autor: Reuters
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj uvedl, že útok trval skoro devět hodin. Rakety podle ukrajinských činitelů dopadly do Kyjevské oblasti, Kyjeva, Oděské a Černihivské oblasti.
Autor: Reuters
V Oděské oblasti úder zasáhl hraniční přechod do Moldavska, v Černihivské oblasti plynárenskou infrastrukturu a v Kyjevě obytné domy, včetně výškového domu, dětskou nemocnici a školu.
Autor: Reuters
Moskva údery na civilisty nepotvrdila a prohlásila, že ruská armáda v noci útočila na podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum a sklady v Kyjevě a v Kyjevské oblasti.
Autor: Reuters
V Solomjanské čtvrti po úderech začal hořet devítipodlažní obytný dům. Na jiném místě rovněž v obytném domě zůstali uvězněni lidé.
Autor: Reuters
Záchranáři zasahovali také u poškozené budovy školy, kde byli lidé uvnitř krytu. V této čtvrti utrpěla škody také dětská nemocnice a další zdravotnická zařízení. Na jejím pozemku po útoku začala hořet auta.
Autor: Reuters
Požáry hlásily úřady také v dalších částech Kyjeva. Ve Svjatošynské čtvrti plameny zachvátily sklady a v Darnycké čtvrti v nebytové prostory. Části Svjatošynské a Solomjanské čtvrti po útoku zůstaly bez elektřiny.
Autor: Reuters
Stejně tak v Oděské oblasti zůstalo po útocích bez dodávek elektrického proudu 13 tisíc odběratelů, informoval šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper.
Autor: Reuters
Protivzdušná obrana bránící se země zachytila přes čtyři desítky střel různých typů, mezi nimi osm střel s plochou dráhou letu Kalibr a dvě střely s plochou dráhou letu Banderol, uvedly ukrajinské vzdušné síly.
Autor: Reuters