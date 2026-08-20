Vy nám sklady, my vám domy i nemocnice. Snímky ukazují peklo ruského teroru

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Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...
Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a...
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno závada na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy. Vlaky nejezdí zhruba od 6. hodiny. Omezení bude pravděpodobně trvat několik...
Tři nabourané automobily, z nichž dva začaly hořet. A pět zraněných lidí, naštěstí lehce. Taková je bilance nehody, která v sobotu na takřka čtyři hodiny u Klimkovic nedaleko Ostravy zablokovala...
Podomácku vyrobený animovaný film o telátku se stal v Číně nečekaným kasovním trhákem. Na jeho základě vznikla celá řada upomínkových předmětů i internetových memů a zároveň film Niou Laj (Býček...
Legendární britská akrobatická skupina Red Arrows, belgický parašutistický tým Black Devils, premiéra nového transportního letounu C-390 Millennium české armády, desítky stíhacích strojů i těžká...
Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze začne kolem jedenácté hodiny pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních...
Jako mimořádně náročnou popisují hasiči akci, k níž se sjeli ve čtvrtek do Lužic na Mostecku. Zachraňovali tam muže zavaleného ve výkopu. Kvůli okolnostem vše trvalo několik hodin. Muže následně...
Bylo to období nesvobody, útlaku, ale i obrovských příběhů statečných lidí, kteří po celou dobu za svobodu nepřestali bojovat, vzpomíná premiér Andrej Babiš (ANO) na srpen 1968. Výročí okupace...
Páteční odpoledne bude v části České republiky velmi deštivé a bouřlivé. Tlaková níže přinese silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Nejvíce srážek předpověď slibuje...
Městský soud v Praze pravomocně zamítl žalobu běloruské novinářky Natalie Sudliankové proti jejímu zařazení na sankční seznam. Žena podle verdiktu, o němž informoval server iRozhlas.cz, plnila úkoly...
Vklíněné mezi zelenými pláněmi a skalnatými horami působí jezero Nyos na západě Kamerunu jako pohádka, přímo zrozená pro osvěžení turistů i domorodců. Zdání ale klame.
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Australská federální policie v pátek zatkla sedmadvacetiletého muže s australským a ruským občanstvím. Podle vyšetřovatelů se pokusil získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce....
Bývalý pákistánský premiér Imran Chán byl dnes brzy ráno opět převezen do vězení. Chán se tam vrátil jen několik hodin poté, co byl odvezen do soukromé nemocnice v Islámábádu, aby podstoupil lékařská...