Jednak to znamená velkou ránu pro reputaci tamních zpravodajců, kteří jinak bývají v zahraničí vysoce ceněni, jednak to dodává munici hlasům, podle kterých znamenají miliardy směřující na Ukrajinu penězovod do „černé díry“. Nové hodinové video, které NABU zveřejnil k probíhající operaci Kartágo, připomíná podle listu Ukrajinska Pravda napínavý kriminální seriál, plný záporných postav i nečekaných dějových zvratů.
Poplatek policii za „pokrytí“ jednoho podvodného centra činil 7 000 dolarů měsíčně. Policisté dostávali poplatky v kryptoměně do pěti dnů, poté už se centra nemusela obávat žádného rizika.