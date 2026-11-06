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Kyjev řeší spolčení mafiánů s generály. Podvodná call centra vyplácela i soudce

Jiří Sládek
  10:00

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru se šéfem Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) Oleksandrem Pokladem, který odvolal kvůli obviněním dva vysoké důstojníky. | foto: Profimedia.cz

Je to skandál, který může Ukrajinu hodně bolet. Tamní protikorupční úřad (NABU) spolu s protikorupční prokuraturou odhalily propojení mafiánských struktur s tamními tajnými službami (SBU), policií i justicí. Díky tomu mohli zločinci nerušeně provozovat podvodná call centra i jiné nelegální podniky.

Jednak to znamená velkou ránu pro reputaci tamních zpravodajců, kteří jinak bývají v zahraničí vysoce ceněni, jednak to dodává munici hlasům, podle kterých znamenají miliardy směřující na Ukrajinu penězovod do „černé díry“. Nové hodinové video, které NABU zveřejnil k probíhající operaci Kartágo, připomíná podle listu Ukrajinska Pravda napínavý kriminální seriál, plný záporných postav i nečekaných dějových zvratů.

Poplatek policii za „pokrytí“ jednoho podvodného centra činil 7 000 dolarů měsíčně. Policisté dostávali poplatky v kryptoměně do pěti dnů, poté už se centra nemusela obávat žádného rizika.

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