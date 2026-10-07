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Jedna raketa za druhou, popisují svědci. V Kyjevě hoří sklady i úlomky dronů

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  7:35
Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)

Noční útok na Kyjev. (7. října 2026) | foto: Reuters

Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
24 fotografií
Kyjevem v noci na středu opět otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další masivní raketový a dronový útok. Zásahy hlásí i města Dnipro, Záporoží či Kremenčuk. Svědci mluví o desítce explozí a úřady mimo jiné o zasažených skladech. Hlášeny jsou i první oběti. Nejnovější údery přišly v den, kdy slaví 74. narozeniny ruský prezident Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruští vojáci zahájili v únoru 2022 invazi na Ukrajinu.

Reportéři The Kyiv Independent slyšeli v metropoli několik výbuchů kolem 03:15 místního času (02:15 SELČ), poté, co ukrajinské letectvo varovalo před ruskými bombardéry Tu-95 blížícími se k hranicím. „Rakety dopadají jedna za druhou. Podle mě jde o nejméně deset až dvanáct výbuchů. V centru města je dost hlučno,“ popsal jeden z nich. Další novináři mluvili o úderech v okolí kyjevské Podilské čtvrti a o plamenech s kouřem.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že byl hlášen útok na blíže nespecifikovanou neobytnou oblast v Oboloňské čtvrti a že v Podilské čtvrti byly zasaženy skladové prostory. V Ševčenkivské a Darnycké čtvrti zase hořely úlomky raket; právě v Darnycké čtvrti podle AFP zemřeli dva lidé. Celkový rozsah škod není zatím známý, napsal deník.

Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
Noční útok na Kyjev. (7. října 2026)
24 fotografií

Ruské ministerstvo obrany ve středu podle agentury Reuters sdělilo, že uskutečnilo masivní útoky na cíle v Kyjevě i v dalších ukrajinských oblastech. Mluví i o zásazích cílů v Oděské oblasti či plavidel sloužících ukrajinským zájmům. Právě před masivním ruským úderem varoval v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolával se přitom na informace ukrajinské rozvědky.

Samostatný letecký útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny poškodil průmyslový objekt, uvedl na sociální síti Telegram bez dalších podrobností šéf regionální správy Oleksandr Hanža. Terčem útoku se stalo také Záporoží, kde byla podle náčelníka správy Záporožské oblasti Mychajla Semikina zasažena dopravní infrastruktura, v Kremenčuku v Poltavské oblasti zase bytové domy.

U ruského Soči hoří ropný tanker, oblohu zahalil mohutný kouř

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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