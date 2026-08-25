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Kyjevem projel parádemarš robotů. Proč jsme tam neposlali Iskander, čílí se Rusové

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  12:17
Ukrajina oslavila 35. výročí nezávislosti a při té příležitosti vypustila do světa video zachycující, jak centrem Kyjeva projíždějí bojoví roboti. Výrobky domácího zbrojního průmyslu měly demonstrovat, že moderní technologie mohou vývoj války zvrátit v její prospěch.

Síla je to, co směřuje dopředu. Na souši. Na vodě. Na nebi. Všude, kde nepřítel hledá naše slabiny, se rodí naše převaha. Díky technologiím, rychlosti a přesnosti překračujeme hranice možného. Nelze to zastavit, protože za každým strojem najdete upřímné srdce a jasnou mysl. Za každým rozhodnutím je zkušenost z této války. Z války, kterou jsme nezačali my.

V centru Kyjeva se při příležitosti 35. výročí ukrajinské nezávislosti konala přehlídka bojových robotů a bezpilotních systémů. (24. srpna 2026)
V centru Kyjeva se při příležitosti 35. výročí ukrajinské nezávislosti konala přehlídka bojových robotů a bezpilotních systémů. (24. srpna 2026)
V centru Kyjeva se při příležitosti 35. výročí ukrajinské nezávislosti konala přehlídka bojových robotů a bezpilotních systémů. (24. srpna 2026)
V centru Kyjeva se při příležitosti 35. výročí ukrajinské nezávislosti konala přehlídka bojových robotů a bezpilotních systémů. (24. srpna 2026)
35 fotografií

Zatímco dramatický hlas vypravěče vysvětluje, že obrana suverenity čím dál víc stojí na dronech a bezpilotních systémech, na obrazovce se míhají výdobytky domácího obranného průmyslu: po Dněpru uhání kamikaze čluny Magura a Sea Baby, kolem sochy Matky vlasti bzučí interceptory P1-SUN a po Chreščatyku duní všechny možné typy pásových robotů.

Působivé a profesionálně natočené video zakončí průlet stíhaček Mirage 2000 a F-16. „Nezávislost není jen něco, co jsme podědili. Každý den za ni bojujeme, chráníme ji a tvoříme. A dokud Ukrajina směřuje dopředu, je neporazitelná. To je naše síla, ochrana, svoboda naše nezávislost,“ uzavírá vypravěč.

Video přehlídky moderních zbraní domácí výroby vypustila kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského v pondělí při příležitosti 35. výročí ukrajinské nezávislosti. Záběry z natáčení napovídají, že filmaři ho pořídili s dostatečným předstihem a Zelenskyj ho zveřejnil v době, kdy v Kyjevě hostil přední evropské státníky včetně nového britského premiéra Andyho Burnhama.

Vyděšení s drony v patách. Ukrajinci se baví posledními sekundami ruských vojáků

Přehlídka udělala dojem i na Rusy. Nacionalističtí publicisté s jistou hořkosti poznamenávají, že zatímco květnová přehlídka na Rudém náměstí se kvůli hrozbě dronů musela obejít bez obrněné techniky, průjezd robotů přes Majdan nezaležnosti nic nerušilo. Ukrajina prý díky tomu sbírá body na propagandistickém poli.

„Včera proběhla v Kyjevě přehlídka robotických komplexů a vojenského letectva. Na místě byli špičkoví vývojáři a techničtí specialisté nepřítele. Ministerstvo obrany Ruské federace tam neposlalo ani jeden kazetový Iskander, ani jednu svou super-duper raketu ze super-duper stíhačky Su-57,“ povzdechl si proválečný bloger Vladimir Romanov.

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