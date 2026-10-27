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Další útok na Kyjev. Rusové v noci zasáhli důležité spojení přes Dněpr

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Sledujeme online   7:09
Dalšímu nočnímu raketovému útoku Ruska čelilo ukrajinské hlavní město Kyjev. Kromě několika domů byl poškozen také Jižní most přes Dněpr včetně infrastruktury metra, uvedl v úterý starosta Vitalij Kličko.

Válka na Ukrajině

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O několik hodin dříve informoval o pondělním večerním útoku, při němž zemřel člověk a deset utrpělo zranění, většina z nich v areálu vysokoškolských kolejí. Ruské úřady zase hlásí ukrajinské údery v Brjansku a okupované části ukrajinské Záporožské oblasti.

Kyjev na Ukrajině po nočních ruských útocích (26. října 2026)
Následky nočních ruských raketových útoků v Kyjevě na Ukrajině (26. října 2026)
Následky nočních ruských raketových útoků v Kyjevě na Ukrajině (26. října 2026)
Následky nočních ruských raketových útoků v Kyjevě na Ukrajině (26. října 2026)
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V Kyjevě se podle médií nad ránem ozývaly silné výbuchy. Kličko na telegramu napsal, že v Podilském obvodě byla zasažena administrativní budova, další dva nebytové domy poničil útok na jiných místech města. Již poněkolikáté za poslední týdny byl zasažen dopravně významný Jižní most, kde musel být omezen provoz.

Výbuchy otřásly Kyjevem. Raketový útok zabil člověka u obchodu a poničil nemocnice

Rusko, které pátým rokem vede válku proti Ukrajině, v posledních měsících zesílilo útoky na Kyjev. Využívá toho, že ukrajinské armádě chybí střely do systémů protivzdušné obrany. Na město také útočí ruské proudové drony.

Ruské ministerstvo obrany kromě zásahu kyjevské infrastruktury informovalo o útocích na logistické centrum v Charkovské oblasti a na nespecifikované nákladní lodě.

Ruské drony poškodily Jižní most v Kyjevě. Jeden trefil i jaderný ústav

Naproti tomu Ukrajina je podle šéfa místní Ruskem dosazené správy Jevgenije Balického odpovědná za útok na autobus v okupované části Záporožské oblasti, kde přišel o život jeden člověk a tři desítky lidí utrpěly zranění. Dronový útok v západoruském Brjansku zabil člověka a šest lidí zranil, uvedl gubernátor Jegor Kovalčuk.

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