Při střelbě v Kyjevě zemřelo pět lidí. Útočník si vzal rukojmí a pálil i do policie

  18:13aktualizováno  18:38
Nejméně pět lidí v sobotu zahynulo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatických zbraní na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva. Policie jej následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími.

Oznámily to místní úřady a počet obětí potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko podle ukrajinských médií uvedl, že útočil 58letý muž pocházející z Moskvy.

„V Kyjevě byl zneškodněn útočník, který zahájil střelbu na civilisty. Všechny okolnosti se vyšetřují. V tuto chvíli je potvrzeno pět obětí,“ napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X s odvoláním na informace od ministra vnitra Ihora Klymenka.

Nejméně pět lidí zahynulo na jihu Kyjeva při střelbě muže z Moskvy, uvedly úřady. (18. dubna 2026)
„Zvláštní zásahová jednotka zaútočila na obchod, kde se nacházel pachatel. Ten vzal lidi jako rukojmí a při zatýkání střílel na policisty. Předtím se s ním pokoušeli navázat kontakt vyjednavači,“ uvedl Klymenko na Telegramu.

Ke střelbě došlo za bílého dne v obytné čtvrti v Holosijivském obvodu na jihu hlavního města, informoval kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Kravčenko sdělil, že pachatelem je 58letý muž narozený v Moskvě. „Podle předběžných informací použil automatickou zbraň. Současně vypukl požár v bytě, kde měl útočník trvalý pobyt,“ uvedl také generálního prokurátor. Přiložená fotografie zachycuje tělo osoby ležící v krvi v uličce mezi regály a zbraň opodál.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Manželé senioři zemřeli v Mostě po střetu s mustangem. Jeho řidič nadýchal

Tragická dopravní nehoda osobních vozidel v Mostě (18. dubna 2026)

Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Šlo o manželský seniorský pár. Zraněného řidiče druhého z vozů dopravili do mostecké nemocnice, řekl mluvčí...

18. dubna 2026  15:15,  aktualizováno  18:35

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou z požáru haly v Pardubicích

Pardubický soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu útoku na...

Pardubický soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu útoku na zbrojovku v Pardubicích. Už dříve poslal do vazby pět jiných obviněných. Policie ji k soudu přivezla v sobotu po 16:30. Vazbu v...

18. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  18:32

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

18. dubna 2026  9:03,  aktualizováno  17:09

Už to není, co bývalo. Milionářů v Americe přibývá, bohatí se ale necítí

Pohled na typickou předměstskou čtvrť ve Wilmingtonu ve Spojených státech, kde...

Počet amerických milionářů dosáhl rekordní výše, ale rostoucí náklady postupně snižují hodnotu jejich úspor. Mnozí z nich se tak ani necítí bohatí. Podle údajů Federálního rezervního systému už...

18. dubna 2026

Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin

Premium
Malý Kubík odpočívá po náročné operaci v Bostonu. Zákrok zabral deset hodin.

Zúženou část aorty lékaři obešli bypassem. Vyjmuli ledviny a poté je znovu napojili na cévy tak, aby krev mohla správně proudit do celého těla. Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným...

18. dubna 2026

Historici zabránili demolici bývalé věznice, Chrastava nabídne cely k pronájmu

Chrastava už nepočítá s demolicí bývalé věznice. Radnice bude hledat možnosti...

Bývalá věznice v Chrastavě se bourat nebude. Město ustoupilo od rozhodnutí poté, co se proti demolici ozvali historici. Radnice bude řešit, jak prázdnou budovu využít.

18. dubna 2026  16:14

V Libanonu zastřelili francouzského vojáka při odklizení výbušnin. Macron viní Hizballáh

Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole...

Neznámí ozbrojenci na jihu Libanonu v sobotu při přestřelce zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři zranili. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron na síti X...

18. dubna 2026  14:51,  aktualizováno 

Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket

Pohled na Prezidentské centrum Baracka Obamy v Chicagu (9. dubna 2026)

V americkém Chicagu se brzy otevře dlouho očekávané prezidentské centrum Baracka Obamy, ale jeho návštěva nebude levná. Vstupné je nejdražší ze všech amerických prezidentských knihoven, což odráží...

18. dubna 2026  15:57

Válka v Íránu vyhnala ceny pistácií vzhůru, dosáhly osmiletého maxima

Pistácie na historickém bazaru v severozápadním íránském městě Tabriz (19. září...

Ceny pistácií vystoupaly na nejvyšší úroveň za posledních osm let. Válka v Íránu, jednom z významných producentů pistácií, narušila dodávky i obchodní trasy. Výrobci zmrzlin či sladkostí tak možná...

18. dubna 2026

Nemoc, násilí, ztráta práce. Samoživitelky bez peněz končí v azylových domech

ilustrační snímek

Byla noc, když Jana balila poslední věci do dvou tašek. Její osmiletá dcera už spala, netušila, že je to její poslední noc doma. Nájem nezaplatily třetí měsíc po sobě. Jana přišla o práci, nemoc jí...

18. dubna 2026

Ignorujete statistiky i odborníky. Lidé spílají kraji kvůli rušení interny

Premium
Nemocnice v Novém Bydžově (19. února 2026)

Je to fraška, místo besedy jste nám jen oznámili verdikt. Obyvatelé Nového Bydžova na Hradecku kritizují Královéhradecký kraj za zrušení tamního lůžkového oddělení interny. Bez odpovědi zůstaly i...

18. dubna 2026

