Při střelbě v Kyjevě zemřelo pět lidí. Útočník si vzal rukojmí a pálil i do policie

Oznámily to místní úřady a počet obětí potvrdil prezident Volodymyr Zelenskyj. Generální prokurátor Ruslan Kravčenko podle ukrajinských médií uvedl, že útočil 58letý muž pocházející z Moskvy.
„V Kyjevě byl zneškodněn útočník, který zahájil střelbu na civilisty. Všechny okolnosti se vyšetřují. V tuto chvíli je potvrzeno pět obětí,“ napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X s odvoláním na informace od ministra vnitra Ihora Klymenka.
„Zvláštní zásahová jednotka zaútočila na obchod, kde se nacházel pachatel. Ten vzal lidi jako rukojmí a při zatýkání střílel na policisty. Předtím se s ním pokoušeli navázat kontakt vyjednavači,“ uvedl Klymenko na Telegramu.
Ke střelbě došlo za bílého dne v obytné čtvrti v Holosijivském obvodu na jihu hlavního města, informoval kyjevský starosta Vitalij Kličko.
Kravčenko sdělil, že pachatelem je 58letý muž narozený v Moskvě. „Podle předběžných informací použil automatickou zbraň. Současně vypukl požár v bytě, kde měl útočník trvalý pobyt,“ uvedl také generálního prokurátor. Přiložená fotografie zachycuje tělo osoby ležící v krvi v uličce mezi regály a zbraň opodál.