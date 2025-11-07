Pochybný čin nebo konec hysterie. Moskva a Kyjev reagují na sejmutí ukrajinské vlajky

  12:18
Vztah Česka k Ukrajině se citelně změnil, komentoval v pátek ruský diplomat Rodion Mirošnik sejmutí ukrajinské vlajky z budovy české Poslanecké sněmovny na pokyn nového šéfa dolní parlamentní komory Tomia Okamury. Sejmutí vlajky symbolizující boj za svobodu naopak odsoudil předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý...

Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ vysvětlil iDNES.cz. | foto: SPD

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. (24. května 2024)
Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5....
Předseda Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk při příchodu na setkání (24....
Berlín. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk a německý prezident...
20 fotografií

„Ukrajinská vlajka (...) je v pátek prostřílena kulkami, spálena ohněm boje, ale vlaje jako symbol svobody, a proto si zaslouží zvláštní úctu a respekt. Strhnout ukrajinskou vlajku z budovy parlamentu evropské země, jejíž bratrský národ podporuje Ukrajince ve spravedlivém boji, je pochybný čin. I kdybys jen držel žebřík,“ napsal na X Stefančuk. Česko od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 patří k významným podporovatelům Ukrajiny.

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Stefančuk poznamenal, že ukrajinskou vlajku jako první vztyčují vojáci na územích osvobozených od ruských okupantů a touto vlajkou jsou přikryty rakve vojáků, kteří padli jako hrdinové v boji „za budoucnost svobodného světa“.

Ukrajinský server RBK-Ukrajina poznamenal, že krok nového předsedy sněmovny rozhněval poslance nově opozičních parlamentních stran, ODS, STAN a Pirátů, kteří z oken svých sněmovních kanceláří vyvěsili hned tři ukrajinské vlajky. Okamurovo rozhodnutí zaznamenala také ruská a běloruská média, která píší o symbolickém gestu.

Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Diplomat Mirošnik je podle ruské státní tiskové agentury TASS vyslancem ruského ministerstva zahraničí pro zločiny kyjevského režimu. Ukrajinské vládní středisko pro potírání dezinformací jej označilo za jednu z tváří ruské propagandy. Evropská unie a Ukrajina na něj uvalily sankce a ukrajinské úřady na něj už před lety vydaly zatykač.

„Odstranili ukrajinskou vlajku z parlamentu, nastolili otázku ukončení sociálních dávek pro ukrajinské uprchlíky,“ napsal na sociální síti Telegram ruský diplomat, jehož vyjádření citovala ruská média. Mirošnik upozornil, že sejmout modro-žlutou ukrajinskou vlajku nařídil Okamura hned svůj první den ve funkci.

První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

Přitom v předchozích letech podle Mirošnika „české úřady předváděly hysterickou podporu režimu (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského“, když podpořily evropské iniciativy na pomoc Kyjevu a přicházely s vlastními, jako „milion nábojů“ pro Ukrajinu.

Ukrajina loni obdržela z české iniciativy 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů a letos by to mělo být 1,8 milionu kusů, uvedl na začátku října ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Aleš Vytečka. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu přišla Praha s nápadem kupovat munici pro ukrajinskou armádu ve třetích zemích za peníze západních států. K iniciativě se připojily dvě desítky zemí.

