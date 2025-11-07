Pochybný čin nebo konec hysterie. Moskva a Kyjev reagují na sejmutí ukrajinské vlajky

„Ukrajinská vlajka (...) je v pátek prostřílena kulkami, spálena ohněm boje, ale vlaje jako symbol svobody, a proto si zaslouží zvláštní úctu a respekt. Strhnout ukrajinskou vlajku z budovy parlamentu evropské země, jejíž bratrský národ podporuje Ukrajince ve spravedlivém boji, je pochybný čin. I kdybys jen držel žebřík,“ napsal na X Stefančuk. Česko od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 patří k významným podporovatelům Ukrajiny.
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Stefančuk poznamenal, že ukrajinskou vlajku jako první vztyčují vojáci na územích osvobozených od ruských okupantů a touto vlajkou jsou přikryty rakve vojáků, kteří padli jako hrdinové v boji „za budoucnost svobodného světa“.
Ukrajinský server RBK-Ukrajina poznamenal, že krok nového předsedy sněmovny rozhněval poslance nově opozičních parlamentních stran, ODS, STAN a Pirátů, kteří z oken svých sněmovních kanceláří vyvěsili hned tři ukrajinské vlajky. Okamurovo rozhodnutí zaznamenala také ruská a běloruská média, která píší o symbolickém gestu.
Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá
Diplomat Mirošnik je podle ruské státní tiskové agentury TASS vyslancem ruského ministerstva zahraničí pro zločiny kyjevského režimu. Ukrajinské vládní středisko pro potírání dezinformací jej označilo za jednu z tváří ruské propagandy. Evropská unie a Ukrajina na něj uvalily sankce a ukrajinské úřady na něj už před lety vydaly zatykač.
„Odstranili ukrajinskou vlajku z parlamentu, nastolili otázku ukončení sociálních dávek pro ukrajinské uprchlíky,“ napsal na sociální síti Telegram ruský diplomat, jehož vyjádření citovala ruská média. Mirošnik upozornil, že sejmout modro-žlutou ukrajinskou vlajku nařídil Okamura hned svůj první den ve funkci.
První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny
Přitom v předchozích letech podle Mirošnika „české úřady předváděly hysterickou podporu režimu (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského“, když podpořily evropské iniciativy na pomoc Kyjevu a přicházely s vlastními, jako „milion nábojů“ pro Ukrajinu.
Ukrajina loni obdržela z české iniciativy 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů a letos by to mělo být 1,8 milionu kusů, uvedl na začátku října ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Aleš Vytečka. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu přišla Praha s nápadem kupovat munici pro ukrajinskou armádu ve třetích zemích za peníze západních států. K iniciativě se připojily dvě desítky zemí.