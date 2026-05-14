Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

Autor: ,
Sledujeme online   7:53aktualizováno  8:01
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně jednoho mrtvého a 29 zraněných. Místní činitelé informovali o poškození několika budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti.
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)

Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026) | foto: Reuters

Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)
22 fotografií

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegramu napsal, že útok způsobil požár ve výškovém obytném domě v Obolonském obvodě metropole. Padající trosky ruských dronů podle něho zasáhly několik dalších budov. V Darnycké čtvrti útok zasáhl devítipatrový obytný dům, zničeno bylo 18 bytů. Levobřežní část města se podle Klička potýká s výpadky dodávek vody.

Nejmasivnější ruský útok na Zakarpatskou oblast, výbuchy hlásí i ze Lvova

Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že Kyjev čelí útoku balistických střel, a vyzval obyvatele, aby se nevzdalovali z krytů.

Kličko nejprve informoval o jednom mrtvém a 19 zraněných v metropoli, Tkačenko dnes ráno oznámil, že bilance zraněných se zvýšila na 29.

Ruské údery podle vicepremiéra Oleksije Kuleby zasáhly civilní infrastrukturu také v Oděské oblasti, kde byly cílem přístavy a železnice.

Ukrajinské letectvo dnes ráno informovalo, že ruské síly vyslaly během noci na Ukrajinu 675 dronů a 56 raket včetně tří střel Kinžal a 18 balistických raket Iskander. Podle předběžných údajů obrana zlikvidovala 652 dronů a 41 raket. Na 24 místech ukrajinská armáda zaznamenala dopady 15 raket a 23 dronů, na dalších 18 místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.

Nová vlna útoků přichází poté, co během středy Rusko vyslalo proti Ukrajině přinejmenším 800 dronů, které zabily šest lidí a desítky dalších zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj po středečních atacích varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety. Upozornil také, že jeden z nejdéle trvajících ruských útoků proti Ukrajině nastal v době, kdy americký prezident Donald Trump zahájil návštěvu Číny.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

KOMENTÁŘ: Slavia? Postavme se proti vlně „všechno je blbě“, píše místostarosta

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbalová Slavia dnes za exces svých fanoušků v posledním zápase sklízí kritiku ze všech stran. Ale je třeba se postavit proti vlně „všechno je blbě“. Místostarosta pro sport v Praze 10 Pavel Šutka...

14. května 2026  7:55

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

Sledujeme online
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, uvedli místní činitelé. Zasaženo podle nich bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo,...

14. května 2026  7:53

Čína a USA by měly být partnery, shodli se Trump a Si. Americký prezident dostal varování

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

Čínský vůdce Si Ťin-pching ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Si na...

14. května 2026  4:23,  aktualizováno  7:46

Balkánská tlaková níže přinese několikadenní déšť. Kdy ustane?

ilustrační snímek

Ve čtvrtek bude opět zataženo a srážky budou pokračovat zejména na horách, nejvyšší teploty dosáhnou 16 stupňů. S pátkem přijde oblačnost a o víkendu bude vydatně pršet, zejména na Moravě a ve...

14. května 2026  7:37

Patnáctiletá dívka byla týden nezvěstná. Ujel mi autobus, volala rodičům naposledy

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po patnáctileté dívce z Brněnska, která byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden. Policisté ji ve středu večer vypátrali u terminálu autobusů u OC Olympia Brno. Dívku...

12. května 2026  14:42,  aktualizováno  14. 5. 7:35

Hlaste klíšťata, žádají vědci veřejnost. Zaskočilo je, kolik jich žije v zahradách

Dospělec klíštěte má na koncích předních nohou orgán, který mu umožňuje...

Stále víc Čechů trápí nemoci přenášené klíšťaty. Loni onemocnělo přes 12 tisíc lidí, což je historický rekord. Odborníci z několika institucí společně zkoumají, kde se klíšťata vyskytují nejčastěji a...

14. května 2026  7:30

Japoncům kvůli válce v Íránu dochází barvivo, chipsy budou v černobílém balení

Japonská firma Calbee uvádí černobílé obaly chipsů, válka v Íránu omezila...

Obaly některých japonských pochutin získají strohé černobílé provedení s tím, jak válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu narušují dodávky na ropě založené suroviny používané k výrobě barevných...

14. května 2026  7:10

Dodávka, alkovna nebo integrál? Srovnání typů obytných vozů – s kým a kam jedete

Ve spolupráci
Dodávka, alkovna, nebo polointegrál? Vyberte si obytný vůz přesně podle vašich...

Láká vás svoboda na čtyřech kolech, ale při pohledu do nabídky půjčoven váháte, jak vybrat obytný vůz, který bude skutečně odpovídat vašim potřebám? Volba mezi kompaktní dodávkou, rodinnou alkovnou...

14. května 2026

Stavby silnic váznou. Firmy si stěžují na Poláky, mají nejnižší cenu i nejkratší dobu

Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na...

Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na frekventovaném tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) měla stavba a s ní i...

14. května 2026  5:27

Češi fandí hokeji hlavně doma. Co všechno potřebujeme k dokonalému hokejovému zážitku?

Ve spolupráci
79 % Čechů sleduje MS v hokeji z domova.

Mistrovství světa v ledním hokeji je pro Čechy událostí roku. Zatímco tribuny stadionů pojmou jen zlomek nadšenců, většina národa se přesouvá k televizním obrazovkám. Podle nedávného průzkumu*...

14. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hrozí nám „extrémní“ ghetto, varuje starosta Šluknova. Chce vykoupit 400 bytů

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Radnice ve Šluknově na Děčínsku chystá už několik měsíců nevídanou akci. Na místním problémovém sídlišti chce vykoupit 400 bytů, které se nacházejí ve 14 panelácích. Cena? Asi 285 milionů korun. Úřad...

14. května 2026  4:28

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

14. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.