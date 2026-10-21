„(Ostatní) se ho snaží zachránit. Právě ho to tady zasáhlo. Jel po cestě a přímo před mýma očima ho to zasáhlo,“ vzlyká při natáčení videa Ukrajinka. Její záběr rovněž ukazuje, jak se ostatní civilisté neúspěšně pokouší osobní vůz uhasit a oběť vyprostit.
Zatímco se téměř hororová scéna šíří po sociálních sítích, na jejím pozadí roste ohledně války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru roku 2022, nové napětí. Americkému prezident Donald Trump totiž v posledních dnech přitvrdil svou rétoriku vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ukrajina podle jeho tvrzení představuje překážku pro ukončení konfliktu.
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Ukrajina překáží konci války, sama musí chtít to urovnat, řekl Trump
Aktuálně pak všechny světové agentury netrpělivě sledují dění v Petrohradu, kam za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijel Trumpův vyslanec Steve Witkoff. Podle nejnovějších zpráv uvedl, že existuje základ pro ustanovení příměří.