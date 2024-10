Rusko zaútočilo na Kyjev drony, řekl starosta Kličko. Devět lidí je zraněných

„Pohotovostní služby vyrazily na místo,“ sdělil Kličko na síti Telegram. Svědci podle Reuters hovořily o několika explozích, které zněly jako palba protivzdušné obrany.

Kyjev a další ukrajinská města jsou od začátku rozsáhlé ruské invaze v únoru 2022 pravidelně terčem útoků ruských dronů a raket. Ukrajina pravidelně žádá své spojence o posílení protivzdušné obrany. Za prioritu to označuje i německý kancléř Olaf Scholz.

Noční údery bezpilotních letounů ohlásilo také Rusko. To uvedlo, že zničilo 23 ukrajinských dronů v několika regionech západního Ruska. Sedm dronů ruská armáda zničila nad Rostovskou oblastí, čtyři nad Kurskou oblastí, čtyři nad Smolenskou oblastí a další pak nad Brjanskou, Belgorodskou a Orjolskou oblastí.

Další ukrajinská mobilizace

Ukrajinské ozbrojené síly se chystají zmobilizovat ještě 160 000 lidí do války proti Rusku, která pokračuje třetím rokem. Uvedl to před ukrajinskými poslanci tajemník bezpečnostní rady Oleksandr Lytvynenko. Agentura AFP dala zprávu o chystané mobilizaci do souvislosti s posledními úspěchy ruských vojsk na východní frontě a obavami, že by ruská vojska mohli posílit severokorejští vojáci.

„Celkem bylo do obranných sil povoláno jeden milion a 50.000 občanů. Plánuje se povolat ještě 160 000 lidí,“ řekl Lytvynenko podle listu Ukrajinska pravda, který se odvolal na přímý přenos z úterního jednání parlamentu, který vysílal na internetu poslanec Oleksij Hončarenko. Mobilizace dalších 160 000 mužů podle Lytvynenka umožní doplnit ukrajinské jednotky na 85 procent jejich tabulkového stavu, dodal deník.

Navzdory těžkým ztrátám ruské síly v posledních týdnech zvětšují své úspěchy, poznamenala AFP. Dobytí města Selydove představuje významný postup do blízkosti města Pokrovsk, které představuje významný dopravní uzel v ukrajinské části Doněcké oblasti na východě země.

Dobytí celého regionu vytyčil jako prioritu ruský prezident Vladimir Putin poté, co ruská armáda na počátku války selhala při pokusu o dobytí Kyjeva a následně musela ustoupit na východ. Ale zhruba před rokem Rusko znovu převzalo iniciativu, vzhledem k nedostatku lidí v ukrajinských jednotkách a otálení s poskytováním západní pomoci. Od začátku října ruské síly dobyly 478 kilometrů čtverečních ukrajinského území.

Aby Kyjev čelil tomuto nepříznivému vývoji, chystá mobilizaci dalších 160 000 mužů. Tato mobilizace by měla být rozložena do příštích tří měsíců, napsala AFP s odvoláním na anonymní zdroj z bezpečnostních složek.