Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev, jeden mrtvý. Polsko aktivovalo letectvo

Autor: ,
Sledujeme online   7:39
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Ruská armáda podle agentury AFP k útoku použila balistické rakety i drony. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že údery zabily nejméně jednoho člověka a způsobily požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovaly vchod do krytu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Novináři agentury AFP slyšeli několik sérií výbuchů. „Hlavní město je terčem masivního útoku balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Nejméně deset lidí podle něj utrpělo zranění.

Polská armáda podle agentury Reuters oznámila, že kvůli nejnovějším ruským úderům na Ukrajinu z preventivních důvodů aktivovala své vzdušné síly. Dodala, že cílem opatření je ochránit polský vzdušný prostor.

Voják 93. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil Cholodnyj Jar sleduje oblohu kvůli ruským dronům. (31. ledna 2026)
Centrální náměstí Nezávislosti bojuje s výpadkem elektřiny po ruských leteckých útocích na energetický sektor země v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
397 fotografií

Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko v nepřátelském území.

Ukrajinský nálet na internát byl záměr a tedy terorismus. Bude odveta, zuří Putin

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek obvinil Kyjev, že záměrně zaútočil na internát pedagogické školy ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Zároveň nařídil armádě, aby připravila odvetná opatření. Ruské úřady v sobotu uvedly, že v důsledku útoku na internát zemřelo 18 lidí, převáže mladé ženy.

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026)
15 fotografií
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: Kyjev, Rusko, Ukrajina, Polsko

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Milion chvilek znovu vyrazí do ulic za veřejnoprávní média. Vládě donese petici

Demonstranti zazpívali českou hymnu a položili vzkazy zaměstnancům Českého...

V Praze se v neděli odpoledne uskuteční další demonstrace na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Lidé budou protestovat proti zákonu, který mimo jiné převádí financování...

24. května 2026  8:07

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev, jeden mrtvý. Polsko aktivovalo letectvo

Sledujeme online
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Ruská armáda podle agentury AFP k útoku použila...

24. května 2026  7:39

Desítky výstřelů u Bílého domu. Tajná služba zabila útočníka, Trump byl uvnitř

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která...

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Informovala o tom v prohlášení pro americká média. Dodala, že zranění utrpěla i další osoba,...

24. května 2026  7:21

Nadšenec mapuje příběhy olomouckých domů. Chce jich představit stovky

Malý renesanční dům s arkýřem ve Školní ulici v Olomouci (květen 2026)

Matěj Lošťák vytvořil projekt OPUS-O, v němž zájemcům přibližuje historii domů v centru Olomouce, včetně jejich postupných proměn či příběhů jejich majitelů. Název vyprávění příběhů o významných či...

24. května 2026  7:15,  aktualizováno  8:18

Mírová dohoda s Íránem je téměř hotová, napsal Trump. Neúplné, zní z Teheránu

Donald Trump

Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat, uvedl v sobotu pozdě večer na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Nyní se podle...

23. května 2026  22:42,  aktualizováno  24. 5. 7:01

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

23. května 2026  22:31,  aktualizováno  24. 5.

Evropu děsí hantavirus, ale co syfilis? Čísla pohlavních nemocí lámou rekordy

Premium
ilustrační snímek

Europoslanci hodnotí reakci evropského bloku na riziko nákazy, kterou představuje výletní loď s hantavirem, novou a nečekanou hrozbou, ještě tučnější titulky pak rámují akutní epidemii eboly v Kongu,...

24. května 2026

Zlo je ve zdech ministerstev a úřadů vlády. Radkin Honzák nejen o narcismu a samotě

Premium
Psychiatr Radkin Honzák

Proč jsou dnes mladí osamělejší než staří? V čem je jejich samota horší? Je sebeprezentace na sociálních sítích projevem nejistoty? Proč je ošidné povídat si s umělou inteligencí? A proč je potřeba...

24. května 2026

Nelegálních pracovníků v Česku výrazně přibylo, firmy podceňují administrativu

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38 procent více. Někdy jde o práci mimo pracovněprávní vztah, jindy o cizince bez platného...

24. května 2026

Kéž by jí vyřízli jazyk... Nešťastná fotka z Vietnamu pronásleduje Fondovou dodnes

Fotografie americké herečky a aktivistky Jane Fondové sedící na protiletadlovém...

Stačila jedna fotka a z obletované ikony Hollywoodu se stala zrádkyně národa. Jane Fondová své návštěvy u protiletecké obrany v Hanoji hořce lituje dodnes, s aktivismem se však ani na stará kolena...

24. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Než řádil Putin, měl jsem rád ruské autory. Teď k nim mám odpor, svěřil se Jan Vlasák

Premium
Jan Vlasák ve filmu Pět švestek

Součástí zvučného hereckého ansámblu filmové novinky Pět švestek režiséra Jana Svěráka je i Jan Vlasák. Herec pronikavého pohledu a jedinečného hlasu, který nechává zaznít v dabingu a velmi často...

24. května 2026

Digitální nomádi už nejsou rebelové jako dřív. Přibývá klasických zaměstnanců

Premium
ilustrační snímek

Digitální nomádství bylo dlouho spojené s představou dobrodruhů, kteří cestují po světě a práci občas zastanou z notebooku. V dnešní době je ale podobná představa už spíše zastaralá. Podle aktuálního...

24. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.