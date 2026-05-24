Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Novináři agentury AFP slyšeli několik sérií výbuchů. „Hlavní město je terčem masivního útoku balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Nejméně deset lidí podle něj utrpělo zranění.
Polská armáda podle agentury Reuters oznámila, že kvůli nejnovějším ruským úderům na Ukrajinu z preventivních důvodů aktivovala své vzdušné síly. Dodala, že cílem opatření je ochránit polský vzdušný prostor.
Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko v nepřátelském území.
|
Ukrajinský nálet na internát byl záměr a tedy terorismus. Bude odveta, zuří Putin
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek obvinil Kyjev, že záměrně zaútočil na internát pedagogické školy ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Zároveň nařídil armádě, aby připravila odvetná opatření. Ruské úřady v sobotu uvedly, že v důsledku útoku na internát zemřelo 18 lidí, převáže mladé ženy.