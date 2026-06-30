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Vedro umořilo strach z ruských útoků. Kyjevané se chladí ve vodách Dněpru

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  19:14
Nejteplejší den roku v Kyjevě. Uprostřed smíchu se vynoří a vzápětí zmizí v temných vodách řeky Dněpr hlava. Do vody skáče plavčík a muže rychle vytahuje na břeh. Tentokrát je to ukázka státní záchranné služby, která upozorňuje na rizika utonutí, zatímco Ukrajinci vyhledávají městské písečné pláže, aby se ochladili před stoupajícími teplotami.

Válka na Ukrajině

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Jak rekordní a smrtící vlna veder postupuje Evropou na východ, mohly by teploty na Ukrajině tento týden vystoupat na 38 stupňů Celsia. Západní část válkou zasažené země už vedro zachvátilo.

„Na Ukrajině je teď velké horko. Lidé se snaží odpočívat u vody, ale otázkou je, zda to dělají bezpečně,“ řekl novinářům mluvčí záchranné služby Pavlo Petrov.

V červnu se na Ukrajině utopilo 123 lidí, z toho deset v Kyjevě. Riziko však pro návštěvníky kyjevských pláží nepředstavuje jen voda.

Mladí lidé se koupou v řece Dněpr na ostrově Trukhaniv během horkého letního dne v Kyjevě. (29. června 2026)
Návštěvníci pláže odpočívají na břehu řeky Dněpr na ostrově Trukhaniv během horkého letního dne v Kyjevě. (29. června 2026)
Návštěvníci pláže odpočívají na břehu řeky Dněpr na ostrově Trukhaniv během horkého letního dne v Kyjevě. (29. června 2026)
Návštěvníci pláže odpočívají na břehu řeky Dněpr na ostrově Trukhaniv během horkého letního dne v Kyjevě. (29. června 2026)
9 fotografií

Úřady nadarmo vyzývají místní obyvatele, aby se plážím vyhýbali – jsou to totiž odkrytá místa, která nenabízejí žádnou ochranu před ruskými vzdušnými útoky. A tento měsíc byly nad městem zachyceny rakety i za bílého dne.

Mnozí obyvatelé metropole – uvyklí na poplachy varující před vzdušnými útoky, se však snaží žít dál. Odmítají, nebo nemohou, běhat do podzemního krytu několikrát za den, pokaždé, když se rozezní sirény.

Minulý týden zahynula šestadvacetiletá žena, když ji na pláži v černomořském letovisku Oděsa zasáhly trosky dronu. Na hojně sdíleném videu bylo vidět, jak se záchranáři zoufale pokoušeli oživit její zakrvácené a bezvládné tělo.

Ukrajinci zasypali Rusko stovkami dronů. Cílili na Moskvu i satelitní centrum

Voják Ivan Pyrcu – který dostal vzácnou dovolenou ze své jednotky – mezitím bedlivě sledoval své tři dcery, jak skáčou do chladné vody. „V bytě je horko... voda trochu pomůže, když máte možnost jít na pláž,“ řekl AFP.

V dohledu nejsou žádné úkryty a místo nabízí jen málo možností, kam se schovat. Stromy na břehu řeky nejsou pro dron naložený výbušninami žádnou překážkou.

Pyrcu ovšem nad myšlenkou možného útoku mávl rukou. „Doufáme, že se nic nestane. A jak ukazuje zkušenost, během dne jsou útoky spíše vzácné,“ prohlásil.

Ačkoli to kdysi platilo, situace se začíná měnit. Rusko letos zintenzivnilo své denní útoky: vyslalo stovky dronů v několika salvách na velká města, včetně Kyjeva a Lvova.

„Celá oblast je naprosto otevřená. Kdyby něco letělo směrem k pláži, jediné, co byste mohli udělat, je sledovat, odkud to letí a kam to směřuje. Abyste měli aspoň nějakou představu, kterým směrem se vydat,“ řekl Pyrcu.

Po více než čtyřech letech války a tisících zabitých civilistů je však podle něj důležité myslet na něco jiného, i kdyby jen na jedno odpoledne. „Nebylo by dobré, kdyby byli všichni pořád napjatí. Člověk si musí odpočinout.“

Válka je nicméně nevyhnutelným pozadím, i když si toho místní obyvatelé nevšímají.

Na vodě se teenageři přetahují o nafukovací matraci: takovou, na jaké se spí v podzemních stanicích metra během nočních ruských útoků. A na protějším břehu vzdávají obří nástěnné malby hold ukrajinským brigádám bojujícím na frontě.

Devětatřicetiletá učitelka Mariana Cymbalenková se utírala ručníkem a prohlásila, že raději chodí k řece, než aby doma používala klimatizaci.

V některých částech Ukrajiny byly zavedeny dočasné výpadky v dodávkách elektřiny, protože energetická síť, zdevastovaná ruskými útoky, se potýká s náporem letních veder.

Před pouhými čtyřmi měsíci přitom dělali obyvatelé Kyjeva vše pro to, aby se zahřáli, když teploty klesaly na minus 20 stupňů Celsia a topení i elektřina byly celé dny mimo provoz.

Cymbalenková se k možnosti, co by se stalo, kdyby při jejím opalování došlo k útoku, postavila fatalisticky. „Nakonec jsme všichni v rukou Božích. Jestli je Boží vůle, abys zemřel, tak zemřeš. A pokud ne, všechno bude v pořádku,“ řekla žena, která teprve před šesti týdny uprchla z posádkového města Kramatorsk na východě země, jež čelí silnému ruskému tlaku.

Vlna veder ji netrápí. Výheň ze slunce „není až tak velký problém“. „Raději budu mít takovýto problém, než válku,“ řekla.

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