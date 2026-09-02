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Školy přecházejí na „podzemní vyučování“. Rusové pálí a ukrajinské děti se učí v krytu

Jelizaveta Sůvová
  9:00
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Ve stísněných podzemních prostorách není výuka ideální, ale je tu bezpečno. | foto: Profimedia.cz

Za zvuku sirén, v omezeném režimu či bez obvyklých slavností a rovnou v krytu. Tak v pondělí zahájila nový školní rok velká část školáků v ukrajinské metropoli Kyjevě. Do podzemí je zahnaly neutuchající letecké poplachy kvůli ruským útokům na hlavní město. Školy se tu teď chystají přejít kompletně na „podzemní vyučování“, distanční výuku online nebo kombinace obojího.

Ostřelování Kyjeva a přilehlé oblasti neutuchalo šestou noc v kuse. Rusové včera v noci zasáhli mimo jiné vlakové depo a další železniční infrastrukturu v metropoli, v nedalekém Boryspilu rakety poškodily bytový dům a obchodní objekt.

Hlavní město je kvůli úderům, které trvají od 27. srpna, doslova roztržené na dvě části, protože tu kolabuje doprava. Dostat se z pravé strany řeky Dněpr na levou, kde žije většina Kyjevanů, je během náletů prakticky nemožné. Metro nejezdí a část mostů je pro automobilovou dopravu uzavřena, na dalších se tvoří obrovské zácpy.

Moje dcera byla ze školy nadšená. Nebála se, že půjde do podzemí. Naopak tam chtěla chodit, protože takhle mohla každý den trávit se spolužáky.

matka žačky podzemní školy v Záporoží

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Školy přecházejí na „podzemní vyučování“. Rusové pálí a ukrajinské děti se učí v krytu

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Ve stísněných podzemních prostorách není výuka ideální, ale je tu bezpečno.

Za zvuku sirén, v omezeném režimu či bez obvyklých slavností a rovnou v krytu. Tak v pondělí zahájila nový školní rok velká část školáků v ukrajinské metropoli Kyjevě. Do podzemí je zahnaly...

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