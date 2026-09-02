Ostřelování Kyjeva a přilehlé oblasti neutuchalo šestou noc v kuse. Rusové včera v noci zasáhli mimo jiné vlakové depo a další železniční infrastrukturu v metropoli, v nedalekém Boryspilu rakety poškodily bytový dům a obchodní objekt.
Hlavní město je kvůli úderům, které trvají od 27. srpna, doslova roztržené na dvě části, protože tu kolabuje doprava. Dostat se z pravé strany řeky Dněpr na levou, kde žije většina Kyjevanů, je během náletů prakticky nemožné. Metro nejezdí a část mostů je pro automobilovou dopravu uzavřena, na dalších se tvoří obrovské zácpy.
Moje dcera byla ze školy nadšená. Nebála se, že půjde do podzemí. Naopak tam chtěla chodit, protože takhle mohla každý den trávit se spolužáky.