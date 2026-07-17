S předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové skončil právě i Fedorov. Zelenskyj ve čtvrtek řekl, že stále zvažuje kandidáta, který by ho nahradil.
Odvolání Fedorova je vnímáno jako kontroverzní rozhodnutí, o čemž svědčí i nynější demonstrace, které trvají druhým dnem. Lidé podle AFP vyrazili do ulic metropole s ukrajinskými vlajkami a také s cedulemi, na kterých vyjadřovali svou nelibost s Fedorovovým koncem v ministerském křesle.
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Zelenskyj mění ministra obrany. Resort prozatím povede Chmara, šéf tajné služby
Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců.
Ukrajinský prezident také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce.
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Rusové se radují z konce ministra Fedorova a šíří konspirace. Dobrá zpráva, chválí si
Pro funkci ministra obrany v nové vládě premiéra Serhije Koreckého se podle médií počítalo s dosavadním ministrem vnitra Ihorem Klymenkem. Zelenskyj zatím řízením resortu obrany pověřil dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhena Chmaru.