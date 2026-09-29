Ruský raketový útok zasáhl v Kyjevě několik budov. Zemřeli dva lidé, 26 je zraněných

Na místo podle něho míří záchranné složky. Útok v téže čtvrti zasáhl také administrativní budovu, trosky rakety dopadly na dvůr obytného domu. V Pečerské čtvrti začal hořet třípatrový dům.
Ukrajinské úřady v noci také aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli při něm dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.