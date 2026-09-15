V Kyjevě opevňují benzinky, obyvatele metropole ochrání před výbuchy

S budováním opevnění začala jako první síť čerpacích stanic Ukrnafta, která v Kyjevě a okolí provozuje asi padesát čerpacích stanic. Ochranné zdi z gabionů naplněných pískem budou oddělovat benzinky od silnic a chodníků, oznámil na Facebooku Bohdan Kukura z vedení firmy.
Bariéry nemají benzinky ochránit před útoky, ale chodce a řidiče od případných následků. Společnost zdůrazňuje, že v případě vzdušného poplachu všechny čerpací stanice přeruší práci a personál i zákazníci je musí co nejrychleji opustit.
Čerpací stanice jsou od července častým terčem ruských dronových úderů. Minulý pátek při útoku proudových dronů Geraň-5 na dvě benzinky v Kyjevě zahynuli dva lidé a dalších dvanáct utrpělo zranění. Ukrajinská protivzdušná obrana zatím na poslední generaci ruských kamikaze strojů hledá efektivní protizbraň.
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Na novou realitu se adaptují i benzinky mimo hlavní město. Minulý týden se na sociálních sítích objevilo video čerpací stanice sítě OKKO, na kterou řidiči vjíždějí skrze jakési plastové závěsy. Před velkým šáhedem sice neochrání, ale menší FPV drony by mohly zastavit.
Donald Trump tvrdí, že Ukrajina a Rusko souhlasily s tím, že vzájemné útoky na energetickou infrastrukturu ukončí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že pokud západní partneři zajistí, aby Rusko přestalo útočit, pak bude i Kyjev ochoten přestat s útoky na cíle na ruském území. Moskva na Trumpovo oznámení zatím nereagovala.