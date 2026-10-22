Průšvih pro AfD. Stranu napadli hackeři, zveřejnili statisíce e-mailů

„V září 2026 se odehrál hackerský útok na poskytovatele hostingových služeb pro naši stranu, při kterém bylo zjevně zkopírováno několik málo e-mailových schránek, z nichž většina nebyla už roky používána,“ uvedla AfD. Aktuálních schránek spolkové organizace strany se podle vyjádření útok nedotkl.
Neznámí hackeři na internetu uvedli, že zveřejnili 421 000 e-mailů ze schránek AfD. Zda jsou autentické, či ne, není jasné.
Hackeři tvrdí, že se jedná o data z deseti schránek včetně schránky bývalého spolupředsedy strany Alexandera Gaulanda či schránky dříve používané pro komunikaci s ústřední stranickou kanceláří. AfD v prohlášení uvedla, že se jí podařilo na hackerský útok rychle přijít a překazit ho.
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AfD je nyní nejsilnější opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských únorových předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Loni v květnu ji Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci vnitřní tajné služby, označil za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. AfD se dařilo v trojici zářijových zemských voleb. V Sasku-Anhaltsku je vyhrála s rekordním ziskem 43,8 procenta hlasů. Těsně zvítězila také v Meklenbursku-Předním Pomořansku, v Berlíně byla třetí.