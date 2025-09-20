Kybernetický útok narušil odbavování na letištích v Berlíně, Bruselu a Londýně

Letiště v Berlíně oznámilo, že připojení k systémům se po kyberútoku přerušilo, což má za následek zpoždění při odbavování. Cestující musí počítat se zpožděním a s delšími čekacími dobami při odbavení a nástupu do letadla.
„Letiště samo nebylo cílem kybernetického útoku a bylo zasaženo pouze nepřímo,“ uvedlo berlínské letiště. Stejný poskytovatel systému je využíván na letištích po celé Evropě. Problémy s odbavovacím systémem potvrdilo i letiště v Bruselu a londýnské letiště Heatrow.
Pražské letiště čelilo několika kybernetickým útokům, všechny odvrátilo
Podle informací na stránkách bruselského letiště lze očekávat zpoždění i rušení letů. Londýnské letiště Heathrow informovalo, že může docházet ke zpožděním, protože třetí strana poskytující odbavovací a nástupní systémy pro několik leteckých společností má technický problém. Na jeho řešení se usilovně pracuje.
Není jasné, která další evropská letiště jsou zasažena, píše DPA. Mezinárodní letiště ve Frankfurtu a v Hamburgu podle ní podobným problémům nečelí.
Letoví dispečeři v americkém Dallasu zaznamenali podobné potíže s letištním provozem v pátek večer SELČ, kdy výpadek telekomunikačního systému způsobil ztrátu radarového signálu a některých komunikačních kanálů, což vedlo k zastavení letového provozu na letištích v této oblasti.
