Kvůli výpadku v Austrálii tísňová linka nefungovala a čtyři lidé zemřeli

Firmě Optus, druhé největší telekomunikační společnosti v Austrálii, se minulý čtvrtek nepodařilo propojit 624 hovorů s tísňovými službami. Telefonáty selhaly v Severním teritoriu a ve státech Západní Austrálie, Jižní Austrálie a Nový Jižní Wales.
Incident si v západoaustralském Perthu vyžádal život 49letého a 74letého muže a v jihoaustralském Adelaide 68leté ženy a osmitýdenního kojence. Výpadek podle policie pravděpodobně nepřispěl ke smrti dítěte, jehož babička po neúspěchu použila jiný telefon k zavolání sanitky. Po vytočení 000 se na tísňovou linku nedovolalo dalších sedm lidí, dodal ABC.
Generální ředitel společnosti Stephen Rue se za selhání omluvil a vyjádřil lítost nad smrtí čtyř lidí. Prvotní vyšetřování podle něj naznačuje, že zřejmě nebyly dodrženy zavedené postupy. Australský premiér Anthony Albanese očekává, že Optus zváží výměnu svého generálního ředitele.
„Optus a všichni telekomunikační poskytovatelé mají podle australského práva povinnost zajistit, aby tísňová volání fungovala. Reakci v tuto chvíli zvažujeme, ale pro telekomunikační sektor to bude mít důsledky. Optus za toto selhání ponese odpovědnost,“ řekla ministryně komunikací Anika Wellsová, podle níž incident vyšetřuje australský úřad pro dohled nad médii a komunikacemi (ACMA).
Společnost Optus už dostala pokutu 12 milionů dolarů za to, že nedodržela pravidla pro tísňová volání během dalšího výpadku sítě předloni v listopadu, kdy se na linku nedovolalo 2145 lidí. Největší telekomunikační společnost Telstra pak za totéž dostala loni v prosinci pokutu tři miliony dolarů.