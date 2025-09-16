Ne ruský dron, dům na východě země zničila střela z naší stíhačky, píší v Polsku

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Prokuratura v Lublinu, jež se zabývala identifikací dronů a vyšetřením incidentu, podle deníku Rzeczpospolita zatím neuvedla bližší informace. „Zařízení nebylo identifikováno jako dron ani jako jeho fragmenty,“ stojí v prohlášení. Prokuratura podle deníku vyčkává se závěry kvůli tomu, že vyšetřování ještě probíhá. Prezident Karol Nawrocki po zveřejnění informací deníku oznámil, že se bude od vlády domáhat objasnění.
Podle listu však dům nezasáhl ruský dron, ale raketa vystřelená z polské stíhačky F-16, která byla použita k sestřelení dronu. Náměstek ministra národní obrany Cezary Tomczyk minulý týden přiznal, že bylo potvrzeno sestřelení tří dronů. Místo tehdy neupřesnil.
„Jednalo se o raketu vzduch–vzduch AIM-120 AMRAAM z našeho letounu F-16, která měla během letu poruchu naváděcího systému a nefungovala. Naštěstí se nezapálila a nevybuchla, protože fungovaly pojistky roznětky,“ uvedl jeden ze zdrojů Rzeczpospolity. Na dům tedy spadla třímetrová střela o hmotnosti více než 150 kilogramů.
Při zásahu budovy byla poškozena střecha a proražen strop. Obyvatelé domu přežili – majitelka nemovitosti médiím sdělila, že se jí podařilo opustit ložnici těsně předtím, než do ní spadly zbytky železa.
Ruské drony útočící na Ukrajinu narušily polský vzdušný prostor minulou středu. Velitelství armády proti nim nařídilo použít zbraně. Část z nich byla sestřelena. Kvůli vojenskému zásahu byla uzavřena část nebe nad Polskem, letiště v Lublinu dlouho zůstávalo mimo provoz.
V sobotu řešilo průnik ruského dronu na své území i Rumunsko. V pondělí pak ochranka polské vlády zneškodnila dron létající nad vládními budovami ve Varšavě a zadržela dva běloruské občany. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl v pondělí večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.