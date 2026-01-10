Kvůli masivním útokům na Kyjev se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

„Rusko dosáhlo svými útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu na Ukrajině nové a otřesné úrovně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti,“ napsal podle AFP v žádosti o svolání zasedání ukrajinský velvyslanec při OSN Andrij Melnyk.
Jeho žádost podle zdrojů agentury podpořilo šest z 15 členů Rady bezpečnosti (Francie, Británie, Lotyšsko, Dánsko, Řecko a Libérie).
Po ruských náletech v noci ze čtvrtka na pátek zůstala polovina kyjevských obytných budov bez vytápění. Starosta ukrajinské metropole obyvatele vyzval, aby město dočasně opustili.
|
Na vině je rozšiřování NATO. Útoky nejsou vyloženě genocidní, řekl Turek v Kyjevě
Během této poslední noci bombardování byla na západní Ukrajině již podruhé od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 použita ruská balistická raketa nejnovější generace Orešnik.