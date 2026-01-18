Kvůli Grónsku a výrokům Trumpa svolává EU mimořádný summit lídrů

Autor: ,
  21:36
Předseda Evropské rady António Costa oznámil, že v reakci na aktuální vývoj kolem Grónska a výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa svolá v příštích dnech mimořádný summit Evropské unie. Podle Costy je setkání prezidentů a premiérů nutné kvůli další koordinaci postupu. Summit by se měl uskutečnit na konci příštího týdne, velmi pravděpodobně ve čtvrtek.

Předseda Evropské rady António Costa na schůzi Evropské a Africké unie (24. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Šéf unijních summitů uvedl, že vedl konzultace s členskými státy ohledně nejnovějšího napětí kolem Grónska, které potvrdily, že v EU panuje jednota, pokud jde o dodržování zásad mezinárodního práva, územní celistvost a národní suverenitu. Dále podle něj panuje jednota, pokud jde o solidaritu s Dánskem a Grónskem a jejich podporu.

V Bruselu mimořádně jednali o Grónsku. Rutte probíral možnosti s Trumpem

Státy sedmadvacítky se rovněž shodují na „společném transatlantickém zájmu, pokud jde o mír a bezpečnost v Arktidě, zejména prostřednictvím NATO“. Nová cla, kterými Trump hrozí šesti unijním zemím, pokud nezíská Grónsko, by podle států EU „narušila transatlantické vztahy a jsou neslučitelná s obchodní dohodou mezi EU a USA“. EU je připravena „se bránit proti jakékoli formě nátlaku,“ uvedl rovněž Costa s tím, že zároveň je připravena „pokračovat v konstruktivní spolupráci s USA ve všech otázkách společného zájmu“.

Americká cla? Macron navrhuje vytáhnout dosud nepoužitou ekonomickou odvetu

„Vzhledem k významu nedávného vývoje a za účelem další koordinace jsem se rozhodl svolat v nejbližších dnech mimořádné zasedání Evropské rady,“ uzavřel předseda Evropské rady.

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska.

Fico navštíví Trumpa na Floridě. Nejdražší fotka v dějinách, kritizuje opozice

Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a z Finska, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Unie z hlediska obchodu funguje jako jednotná ekonomická zóna. Není tak zatím zcela jasné, zda tato případná americká cla budou mít dopad na celý blok.

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Při srážce vlaků na jihu Španělska zahynulo nejméně deset lidí

Záchranáři zasahují u vykolejených vlaků po vážné srážce na jihu Španělska (18....

Při vážném železničním neštěstí na jihu Španělska zahynulo nejméně deset lidí a přibližně 100 cestujících utrpělo zranění, z toho 25 těžká. S odkazem na španělské úřady, policii a státní televizi...

18. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:26

V Praze přistálo letadlo s Janem Darmovzalem, vězněným ve Venezuele

Na pražském letišti v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem,...

Na pražském letišti v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého venezuelský režim prezidenta Nicoláse Madura věznil rok a čtyři měsíce. Spolu s dalšími cizinci byl propuštěn...

18. ledna 2026  13:38,  aktualizováno  23:23

Na úrovni Sněmovny SPOLU fakticky neexistuje, přiznává nový šéf ODS Kupka

Nový předseda ODS Martin Kupka (17.ledma 2026)

„Nespadneme do pasti a do vábniček, že bychom měli dát třeba prostor pro menšinovou vládu Andreje Babiše,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový předseda ODS Martin Kupka. Koalice SPOLU podle něj na...

18. ledna 2026  19:36,  aktualizováno  22:20

V Bruselu mimořádně jednali o Grónsku. Rutte probíral možnosti s Trumpem

Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)

V Bruselu po zhruba čtyřech hodinách skončilo narychlo svolané jednání velvyslanců členských států Evropské unie. Mimořádná schůzka se uskutečnila v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda...

18. ledna 2026  18:49,  aktualizováno  21:56

Kvůli Grónsku a výrokům Trumpa svolává EU mimořádný summit lídrů

Předseda Evropské rady António Costa na schůzi Evropské a Africké unie (24....

Předseda Evropské rady António Costa oznámil, že v reakci na aktuální vývoj kolem Grónska a výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa svolá v příštích dnech mimořádný summit Evropské unie. Podle...

18. ledna 2026  21:36

ANALÝZA: Jak kongres ODS hledal jehlu v Kupce a proč je Portlík místopředsedou

Premium
Nový předseda ODS Martin Kupka

Kongres občanských demokratů měl začít až za několik minut, ale informovanější delegáti už věděli, že se ani v pražském hotelu Clarion v sobotu a v neděli žádné drama neodehraje. Že vše pojede podle...

18. ledna 2026  20:25

„Totální hloupost.“ Republikáni se bouří proti Trumpovým plánům na Grónsko

Americká delegace složená ze senátorů a členů Sněmovny reprezentantů v Kodani....

Republikánský prezident Donald Trump čelí tlaku ze své vlastní strany, aby v případu Grónska postupoval s rozvahou. Někteří republikáni volají po uplatnění takzvané rezoluce o válečných pravomocích,...

18. ledna 2026  20:12

Je to moje manaželka. A váží si jí i ty starý vostrý mazáci. Daniel Hůlka o ženě i dceři

Premium
Daniel Hůlka (29. září 2025)

Doma se sice odjakživa zpívalo a muzicírovalo, ale Daniel Hůlka byl dlouho rozhodnutý, že se stane profesionálním volejbalistou. Z kariéry vrcholového sportovce vinou různých okolností sešlo, a tak...

18. ledna 2026

Každá generace má právo na revoltu, říká pamětník Palachova týdne

Demonstrace během Palachova týdne.

V lednu roku 1989 se v centru Prahy odehrály protesty proti komunistickém režimu v rozsahu, které tato země dvacet let předtím nezažila. Impulsem se stala připomínka sebeupálení studenta Jana...

18. ledna 2026  19:14

Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir začala spolupracovat s Uber Eats. Degustační menu vyjde na...

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se...

18. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

„Pobočka pekla“. Márnice v Rostově praská ve švech, padlé tu hledají stovky Rusů

Desítky rakví na záběrech pořízených v ruském Rostově na Donu (5. února 2024)

Vojenská márnice v ruském Rostově na Donu funguje jako logistický uzel války. Denně sem přivážejí desítky těl z ukrajinského bojiště a příbuzní je identifikují podle tetování, zubů a osobních...

18. ledna 2026  18:29

VIDEA TÝDNE: Zákeřná ledovka, rozverný nosorožec a amatérské Slunce, seno...

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Česko tento týden potrápily rozmary počasí. V úterý pokryla většinu území silná ledovka a pořádně to klouzalo. Parta nadšenců natočila povedenou pozvánku na závody horských kol v duchu trilogie...

18. ledna 2026  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.