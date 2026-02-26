Studie, která vyšla v odborném časopise Reproductive Biology and Endocrinology a o níž se zmiňuje server BBC, tak naznačuje, že pohyblivost spermií zůstává stejná v různých klimatických podmínkách a naopak se mění s ročním obdobím. Nejnižší byla i na Floridě v prosinci a lednu, ačkoli je tam teplo celoročně.
Porozumění sezonním vzorcům může podle autorů studie zlepšit metody léčby neplodnosti díky optimálnímu načasování léčby a testování plodnosti, a poskytnout tak kvalitnější poradenství párům, které se snaží otěhotnět.
Vědci zároveň bez ohledu na roční období nezjistili žádné změny v celkové koncentraci spermií – tedy jejich množství v ejakulátu – ani v množství samotného ejakulátu. Jinými slovy, zatímco schopnost spermií účinně se pohybovat závisí na ročním období, to nemá vliv na počet produkovaných spermií.
Výsledky studie tak naznačují, že roční období může mít na mužskou plodnost větší vliv než samotné teplotní rozdíly. Optimální teplota varlat by měla být obecně o dva až čtyři stupně Celsia nižší než průměrná tělesná teplota těsně pod 37 stupni. Jakákoli vyšší nebo nižší teplota může negativně ovlivnit pohyblivost spermií a tím i plodnost.
„Byli jsme šokováni, jak podobný byl sezónní vzorec ve dvou zcela odlišných klimatických podmínkách,“ uvedl Allan Pacey z univezity v Manchesteru, spoluautor studie. „I na Floridě, kde jsou stále vysoké teploty, dosahovala pohyblivost spermií vrcholu v létě a klesala v zimě, což nám napovídá, že samotná venkovní teplota pravděpodobně tyto změny nevysvětluje,“ dodal