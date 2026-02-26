Spermie jsou nejrychlejší v červnu a v červenci. A to napříč světem, ukazuje studie

Nejvyšší kvality dosahují spermie v létě a nejnižší v zimě, ukazuje nová studie britských, kanadských a dánských vědců. Zjištění vyplývá z analýzy vzorků semene od 15 581 mužů ve věku 18 až 45 let žijících v Dánsku a na Floridě. V obou částech světa, bez ohledu na zeměpisnou šířku, byla pohyblivost spermií – čili jejich schopnost efektivně plavat – nejvyšší v červnu a v červenci.
Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Spermie na obrázcích nemají dobrý tvar (morfologii), jejich hlavičky mají...
Spermie na obrázcích nemají dobrý tvar (morfologii), jejich hlavičky mají...
Spermie na obrázcích nemají dobrý tvar (morfologii), jejich hlavičky mají...
Spermie na obrázcích nemají dobrý tvar (morfologii), jejich hlavičky mají...
5 fotografií

Studie, která vyšla v odborném časopise Reproductive Biology and Endocrinology a o níž se zmiňuje server BBC, tak naznačuje, že pohyblivost spermií zůstává stejná v různých klimatických podmínkách a naopak se mění s ročním obdobím. Nejnižší byla i na Floridě v prosinci a lednu, ačkoli je tam teplo celoročně.

Porozumění sezonním vzorcům může podle autorů studie zlepšit metody léčby neplodnosti díky optimálnímu načasování léčby a testování plodnosti, a poskytnout tak kvalitnější poradenství párům, které se snaží otěhotnět.

Devět zajímavých faktů o spermatu, na které jste se možná styděli zeptat

Vědci zároveň bez ohledu na roční období nezjistili žádné změny v celkové koncentraci spermií – tedy jejich množství v ejakulátu – ani v množství samotného ejakulátu. Jinými slovy, zatímco schopnost spermií účinně se pohybovat závisí na ročním období, to nemá vliv na počet produkovaných spermií.

Výsledky studie tak naznačují, že roční období může mít na mužskou plodnost větší vliv než samotné teplotní rozdíly. Optimální teplota varlat by měla být obecně o dva až čtyři stupně Celsia nižší než průměrná tělesná teplota těsně pod 37 stupni. Jakákoli vyšší nebo nižší teplota může negativně ovlivnit pohyblivost spermií a tím i plodnost.

Laboratorní test kvality spermií: žádný sex, pouze masturbace

„Byli jsme šokováni, jak podobný byl sezónní vzorec ve dvou zcela odlišných klimatických podmínkách,“ uvedl Allan Pacey z univezity v Manchesteru, spoluautor studie. „I na Floridě, kde jsou stále vysoké teploty, dosahovala pohyblivost spermií vrcholu v létě a klesala v zimě, což nám napovídá, že samotná venkovní teplota pravděpodobně tyto změny nevysvětluje,“ dodal

26. února 2026  7:26

Investice do zlata není jen o ceně na burze. Bez znalostí riskujete ztrátu

Investiční zlato od Zlaťáky.cz

V dobách ekonomické prosperity vnímáme bankovky v peněžence jako samozřejmou hodnotu. Historie nás však opakovaně učí, že zatímco papírové měny podléhají inflaci a politickým rozhodnutím, zlato si...

26. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
